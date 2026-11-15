Ben Shelton 2 - 1 Arthur Fils: resumen y estadísticas del partido de ATP Finals, John McEnroe Group (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de noviembre de 2026.





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El tenista estadounidense Ben Shelton ha avanzado a las semifinales del torneo ATP World Tour Finals, de categoría ATP Finals y que se disputa en pista dura, tras ganar al francés Arthur Fils por 2-1 (6-2, 3-6, 6-3) en un tiempo de duración aproximado de 1 hora y 57 minutos. En el primer set, Ben Shelton logró romper el servicio de Arthur Fils en dos ocasiones, llevándose el set por 6-2. En el segundo set, Arthur Fils respondió con un break crucial, ganando el set 6-3. En el tercer y decisivo set, Shelton consiguió un break temprano y mantuvo su servicio para cerrar el set 6-3, asegurando su victoria. En cuanto a las estadísticas de saque, Ben Shelton tuvo un porcentaje de primer servicio del 64% y logró 10 aces durante el partido. No cometió dobles faltas, lo que contribuyó a su sólido desempeño en el servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



