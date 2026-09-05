Ben Shelton 3 - 1 Denis Shapovalov: resumen y estadísticas del partido de US Open ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de septiembre de 2026.





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El tenista estadounidense Ben Shelton ha avanzado a los octavos de final del torneo de Grand Slam US Open, que se disputa en pista dura en New York (USA), tras ganar al canadiense Denis Shapovalov por 3-1 sets (7-6, 6-7, 6-3, 6-4). **Resumen del partido:** - **Set 1:** Ben Shelton ganó el set por 7-6 en un tie-break. Durante el set, hubo varios breaks, con Shelton rompiendo el servicio de Shapovalov en el octavo y décimo juegos, y Shapovalov rompiendo el servicio de Shelton en el tercer y noveno juegos. - **Set 2:** Denis Shapovalov se llevó el set 7-6 tras un tie-break. Ambos jugadores se rompieron el servicio mutuamente en varias ocasiones, con Shelton rompiendo en el primer y onceavo juegos, y Shapovalov en el décimo y duodécimo juegos. - **Set 3:** Ben Shelton dominó el set ganando 6-3. Shelton rompió el servicio de Shapovalov en los juegos 1, 3, 5, y 9, mientras que Shapovalov solo pudo romper el servicio de Shelton en los juegos 4, 6, y 8. - **Set 4:** Shelton cerró el partido ganando el set 6-4. Shelton rompió el servicio de Shapovalov en los juegos 2, 4, 6, y 8, mientras que Shapovalov rompió el servicio de Shelton en los juegos 3, 5, 7, y 9. **Estadísticas destacadas de Ben Shelton:** - 1st Serve Percentage: 70% - Aces: 14 - Double Faults: 7 - Break Points Won: 6 de 10 - Total Points Won: 138 Shelton mostró un sólido desempeño en el servicio, con una alta efectividad en su primer saque y un número significativo de aces, lo que le permitió avanzar a la siguiente ronda del torneo.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



