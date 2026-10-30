Ben Shelton 1 - 2 Jerome Kym: resumen y estadísticas del partido de Swiss Indoors Basel (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 30 de octubre de 2026.





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El tenista suizo Jerome Kym ha avanzado a los cuartos de final del torneo Swiss Indoors Basel, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Ben Shelton por 6-3, 6-7, 7-6 en 2 horas y 25 minutos. En el primer set, Jerome Kym logró dos 'breaks' en los juegos 5 y 9, mientras que Ben Shelton no pudo romper el servicio de Kym, quien ganó el set 6-3. El segundo set fue muy disputado, con ambos jugadores manteniendo su servicio hasta llegar al 'tie-break'. Ben Shelton se impuso en el 'tie-break' por 7-6, logrando así igualar el partido. En el tercer set, ambos jugadores intercambiaron 'breaks' en varias ocasiones. Jerome Kym rompió el servicio de Shelton en el juego 4, pero Shelton respondió con un 'break' en el juego 5. Finalmente, el set se decidió en un 'tie-break' en el que Jerome Kym se impuso por 7-6, asegurando su victoria en el partido. Jerome Kym mostró un sólido desempeño en el servicio, con un 1st Serve Percentage del 73% y ganando el 51% de los puntos con su primer servicio. Además, logró 19 aces a lo largo del partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



