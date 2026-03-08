Ben Shelton 1 - 2 Learner Tien: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de marzo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista estadounidense Learner Tien ha avanzado a los octavos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Ben Shelton con un resultado de 7-6, 4-6, 6-3. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio llevando el juego a un tiebreak, donde Learner Tien logró imponerse. En el segundo set, Ben Shelton consiguió un break crucial que le permitió cerrar el set a su favor. Sin embargo, en el tercer y decisivo set, Learner Tien logró un break temprano, manteniendo su ventaja y cerrando el partido con un 6-3 final. Learner Tien mostró un sólido rendimiento en su servicio a lo largo del partido, con un porcentaje de 67% en primeros servicios y logrando un total de 15 aces. Además, su capacidad para ganar puntos tanto en su primer como en su segundo servicio fue clave para su victoria. Por otro lado, Ben Shelton, a pesar de su esfuerzo y de haber llevado el partido al tercer set, no pudo superar a su compatriota en los momentos decisivos.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###