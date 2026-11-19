Ben Shelton 2 - 0 Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de ATP Finals, John McEnroe Group (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de noviembre de 2026.





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El tenista estadounidense Ben Shelton ha avanzado a la siguiente ronda del ATP World Tour Finals, de categoría ATP Finals, que se disputa en pista dura en Turin (Italy), tras ganar al español Rafael Jodar por 7-6, 7-5 en un partido que duró 2 horas y 6 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al 6-6, llevando el set a un tie-break que Ben Shelton ganó 7-6. No hubo breaks en este set, destacando la solidez en el servicio de ambos tenistas. En el segundo set, Ben Shelton logró romper el servicio de Rafael Jodar en el tercer juego, pero Jodar recuperó el break en el octavo juego, igualando el marcador a 4-4. Shelton volvió a romper el servicio de Jodar en el undécimo juego, cerrando el set 7-5 al mantener su servicio en el juego final. Ben Shelton mostró un sólido rendimiento en su servicio, con un 57% de primeros servicios y ganando el 70% de los puntos jugados con su servicio. Además, logró 12 aces durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



