Ben Shelton 3 - 0 Stefanos Tsitsipas: resumen y estadísticas del partido de US Open ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de septiembre de 2026.





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El tenista estadounidense Ben Shelton ha avanzado a los cuartos de final del torneo de US Open, de categoría Grand Slam y que se disputa en pista dura, tras ganar al griego Stefanos Tsitsipas por la vía rápida, con un resultado de 6-2, 6-3, 6-4 en un partido que finalizó en el Arthur Ashe Stadium. En el primer set, Ben Shelton logró romper el servicio de Stefanos Tsitsipas en dos ocasiones, llevándose el set por 6-2. En el segundo set, Shelton nuevamente consiguió un break crucial en el sexto juego, asegurando el set con un marcador de 6-3. En el tercer set, Shelton rompió el servicio de Tsitsipas en el tercer juego y mantuvo su ventaja para cerrar el set 6-4. Estadísticamente, Ben Shelton mostró un sólido rendimiento en el saque, con un 74% de primeros servicios y ganando el 79% de los puntos con su primer saque. Además, Shelton no cometió dobles faltas durante el partido y logró 11 aces, lo que contribuyó significativamente a su victoria en sets corridos.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



