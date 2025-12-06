Betis 3 - 5 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Betis 3 - 5 Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)

Madrid, 6 de diciembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio de La Cartuja, el Barcelona se impuso ante el Betis con un marcador final de 3-5, en un partido donde la posesión de balón y los remates a puerta reflejaron el dominio visitante. El Barcelona, con un 63% de posesión y 15 remates, frente a los 18 del Betis, supo capitalizar sus oportunidades, destacando Ferran Torres con un hat-trick que marcó la diferencia. El VAR jugó un papel crucial, interviniendo en momentos clave como la confirmación de un gol para el Barcelona y la concesión de un penalti, que Lamine Yamal transformó con éxito, ampliando la ventaja para los visitantes. El encuentro estuvo marcado por la efectividad del Barcelona en el ataque y la utilización del VAR para validar un gol y otorgar un penalti, decisiones que influyeron en el desarrollo del juego. A pesar de los esfuerzos del Betis, que logró marcar tres veces, incluido un penalti convertido por Juan Hernandez, no fue suficiente para remontar el marcador. La actuación de Ferran Torres, siendo el más destacado en el ataque, contribuyó significativamente al triunfo del Barcelona, que con este resultado se afianza en la cima de la clasificación con 40 puntos, asegurando matemáticamente su posición en la Champions, mientras que el Betis se queda con 24 puntos, alejándose de las posiciones europeas.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL BETIS 3 - BARCELONA 5 (1-4, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Marc Bartra (Diego Llorente, min.61), Natan (Junior Firpo, min.61), Valentin Gomez; Sergi Altimira (Nelson Deossa, min.46), Marc Roca, Antony (Pablo Garcia, min.76), Pablo Fornals, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.



BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin (Frenkie de Jong, min.63), Alejandro Balde (Andreas Christensen, min.46); Lamine Yamal, Roony Bardghji (Fermin Lopez, min.68), Marcus Rashford, Eric Garcia (Jofre Torrents, min.80), Pedri (Marc Bernal, min.63), Ferran Torres.



--GOLES.

1-0, min.6: Antony.

1-1, min.11: Ferran Torres (Jules Kounde) .

1-2, min.13: Ferran Torres (Roony Bardghji) .

1-3, min.31: Roony Bardghji (Pedri) .

1-4, min.40: Ferran Torres (Pedri) .

1-5, min.59: Lamine Yamal, de penalti.

2-5, min.85: Diego Llorente (Abdessamad Ezzalzouli) .

3-5, min.90: Juan Hernandez, de penalti.

Amarilla al banquillo, a Manuel Pellegrini del Betis en el minuto 88 .





--ÁRBITRO.

Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Javier Iglesias y Jesus Gil. Amonestó a Sergi Altimira (min.21), Nelson Deossa (min.58), Aitor Ruibal (min.67), Valentin Gomez (min.87), por parte del REAL BETIS. Amonestó a Gerard Martin (min.48), Jules Kounde (min.90), por parte del BARCELONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.12: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Barcelona.



Min.56: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti para el Barcelona.



Min.58: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penalti a favor del Barcelona.



Min.67: TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador del Barcelona.



Min.68: REVISIÓN DE VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión de VAR.



Min.80: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Betis.



Min.80: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.12: GOOOOL VÁLIDO - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol de Barcelona es válido.





--ESTADIO.

Estadio de La Cartuja (64,652 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Betis Barcelona Goles 3 5 Remates Fuera 6 5 Remates 18 15 Pases Totales 340 573 Corners 7 7 Faltas 13 7 Posesión 37% 63% Tiros Bloqueados 7 2 Fueras de Juego 6 1 Tarjetas Amarillas 4 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 4 Ataques 78 75 Ataques Peligrosos 52 36 Centros 11 14 Saques de Banda 17 7 Saques de Portería 4 7 Tratamientos 4 5 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 8 19 Paradas 3 2 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 40 16 2 Champions Real Madrid 36 15 3 Champions Villarreal 35 15 4 Champions Atlético 31 15 5 Europa League Betis 24 15 6 Conference League Espanyol 24 14 18 Descenso Girona 12 14 19 Descenso Real Oviedo 10 15 20 Descenso Levante 9 14



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/12/2025 LaLiga Betis 3-5 Barcelona 05/04/2025 LaLiga Barcelona 1-1 Betis 07/12/2024 LaLiga Betis 2-2 Barcelona 21/01/2024 LaLiga Betis 2-4 Barcelona 16/09/2023 LaLiga Barcelona 5-0 Betis









-Últimos Resultados del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/12/2025 LaLiga Betis 3-5 Barcelona 30/11/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Betis 23/11/2025 LaLiga Betis 1-1 Girona 09/11/2025 LaLiga Valencia 1-1 Betis 02/11/2025 LaLiga Betis 3-0 Mallorca









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/12/2025 LaLiga Betis 3-5 Barcelona 02/12/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Atlético 29/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Alavés 25/11/2025 Champions Chelsea 3-0 Barcelona 22/11/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Athletic Bilbao









-Próximos partidos del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 15/12/2025 21:00 LaLiga Rayo Betis 21/12/2025 21:00 LaLiga Betis Getafe 04/01/2026 16:15 LaLiga Real Madrid Betis









-Próximos partidos del Barcelona.

