Betis 2 - 5 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de octubre de 2026.

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El Barcelona ha vencido este sábado al Betis por 2-5 en un partido disputado en el Estadio de La Cartuja, consolidando su liderato en LaLiga. Los visitantes dominaron el encuentro desde el inicio, reflejando su superioridad con una posesión del 69% y 17 remates totales. Lamine Yamal adelantó a los azulgranas en el minuto 10, pero Valentin Gomez igualó para los locales en el 27. Rodri y Gabriel Jesus ampliaron la ventaja antes de que Abdessamad Ezzalzouli recortara distancias. Sin embargo, la expulsión de Facundo Bernal en el 54' fue determinante, ya que Eric Garcia y Dani Olmo sellaron la victoria para el Barcelona. El gol de Giovani Lo Celso fue anulado tras la revisión del VAR, lo que impidió al Betis acercarse en el marcador.

Con esta victoria, el Barcelona suma 27 puntos en 9 partidos, manteniéndose como líder indiscutible de la clasificación, mientras que el Betis, con 19 puntos, se sitúa en la tercera posición. A falta de 29 jornadas, los azulgranas se perfilan como firmes candidatos al título. El partido destacó por la actuación ofensiva de Lamine Yamal, quien no solo abrió el marcador sino que también asistió en el tercer gol. El Barcelona, sin partidos pendientes, sigue su camino hacia el campeonato, mientras que el Betis deberá mejorar para mantenerse en los puestos de Champions. La expulsión de Bernal y el gol anulado a Lo Celso fueron momentos clave que marcaron el desarrollo del encuentro.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: REAL BETIS 2 - BARCELONA 5 (1-2, al descanso).

-EQUIPOS

REAL BETIS: Alvaro Valles; Diego Llorente, Hector Bellerin (Angel Ortiz, min.70), Valentin Gomez, Francisco Garcia; Facundo Bernal, Dani Ceballos (Nelson Deossa, min.46), Giovani Lo Celso (Rodrigo Riquelme, min.64), Pablo Fornals (Alvaro Fidalgo, min.70), Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez (Troy Parrott, min.64).BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin (Eric Garcia, min.46), Xavi Espart; Rodri, Pedri, Lamine Yamal (Raphinha, min.70), Karim Adeyemi (Anthony Gordon, min.62), Fermin Lopez (Dani Olmo, min.62), Gabriel Jesus (Gavi, min.80).

-GOLES

0-1, min.10: Lamine Yamal (Jules Kounde) .1-1, min.27: Valentin Gomez (Pablo Fornals) .1-2, min.41: Rodri (Fermin Lopez) .1-3, min.51: Gabriel Jesus (Lamine Yamal) .2-3, min.53: Abdessamad Ezzalzouli.2-4, min.62: Eric Garcia (Pau Cubarsi) .2-5, min.81: Dani Olmo (Pau Cubarsi) .Amarilla al banquillo, a Manuel Pellegrini del Betis en el minuto 45 . Gol anulado a Giovani Lo Celso de Betis en el minuto 43 .

-ÁRBITRO

Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Carlos del Cerro y Ivan Caparros. Amonestó a Hector Bellerin (min.22), Diego Llorente (min.61), y, además expulsó con tarjeta roja Facundo Bernal (min.54), por parte de REAL BETIS. Amonestó a Fermin Lopez (min.20), Lamine Yamal (min.55), por parte de BARCELONA.

-INCIDENCIAS VAR

Min.43: ¡G O O O O O O O L de Betis! Marca Giovani Lo Celso.Min.44: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Betis.Min.45(+1) : ¡GOL INVALIDADO! - Tras una revisión, el árbitro anula el gol de Betis por una falta previa.Min.52: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Barcelona.Min.53: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Barcelona debe subir al marcador.

-ESTADIO

Estadio de La Cartuja (66,924 espectadores) televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Real Betis Barcelona Goles 2 5 Remates Fuera 0 5 Remates 6 17 Corners 2 5 Faltas 10 11 Posesión 31% 69% Tiros Bloqueados 1 2 Fueras de Juego 1 2 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 2 5 Ataques 61 132 Ataques Peligrosos 22 52 Centros 6 10 Saques de Banda 15 23 Saques de Portería 7 1 Tratamientos 0 5 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 13 11 Paradas 5 3 Contra Golpes 4 4

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 27 9 2 Champions Atlético 22 9 3 Champions Betis 19 9 4 Champions Real Madrid 18 8 5 Europa League Sevilla 14 8 6 Conference League Real Sociedad 13 8 18 Descenso Elche 7 9 19 Descenso Valencia 5 8 20 Descenso Malaga 4 8

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