Betis 1 - 0 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 17 de septiembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Betis ha ganado este jueves por 1-0 al Getafe en el Estadio Benito Villamarín, en un encuentro donde los locales dominaron la posesión y generaron más oportunidades de gol. El único tanto del partido llegó al filo del descanso, cuando Abdessamad Ezzalzouli aprovechó una asistencia de Troy Parrott para batir al portero del Getafe, David Soria. El gol fue revisado por el VAR y finalmente validado. El Getafe sufrió la expulsión de Mario Martin en el minuto 86, lo que complicó aún más sus opciones de igualar el marcador. Con esta victoria, el Betis se mantiene en la tercera posición de la tabla, igualado a puntos con el Real Madrid, mientras que el Getafe sigue en la parte baja de la clasificación, en la decimoquinta posición.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: REAL BETIS 1 - GETAFE 0 (1-0, al descanso).
-EQUIPOS
REAL BETIS: Alvaro Valles; Valentin Gomez, Natan, Angel Ortiz (Hector Bellerin, min.46), Junior Firpo; Facundo Bernal, Antony (Alvaro Fidalgo, min.90+2), Nelson Deossa, Isco (Dani Ceballos, min.61), Abdessamad Ezzalzouli (Rodrigo Riquelme, min.72), Troy Parrott (Juan Hernandez, min.72).
GETAFE: David Soria; Andres Garcia (Sebastian Boselli, min.69), Davinchi (Johan Mojica, min.46), Djene, Zaid Abner Romero; Nemanja Gudelj, Francho Serrano (Oscar Lopez, min.81), Mario Martin, Martin Satriano (Enes Unal, min.46), Orel Mangala (Alberto Risco, min.81), Ivan Azon.
-GOLES
1-0, min.45: Abdessamad Ezzalzouli (Troy Parrott) .
Amarilla al banquillo, a Pepe Bordalas del Getafe en el minuto 19 .
-ÁRBITRO
Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Carlos Muniz. Amonestó a Angel Ortiz (min.24), por parte de REAL BETIS. Amonestó a Davinchi (min.25), Mario Martin (min.53), Nemanja Gudelj (min.70), Sebastian Boselli (min.74), y, además expulso por doble amarilla a Mario Martin (min.86), por parte de GETAFE.
-INCIDENCIAS VAR
Min.45(+1) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Betis.
Min.45(+2) : ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Betis debe subir al marcador.
-ESTADIO
Estadio Benito Villamarin (57,792 espectadores) televisado por Dazn
Estadísticas del partido
|Estadística
| Real Betis
| Getafe
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 8
| 4
|Remates
| 22
| 8
|Pases Totales
| 672
| 215
|Corners
| 4
| 3
|Faltas
| 13
| 24
|Posesión
| 75%
| 25%
|Tiros Bloqueados
| 7
| 2
|Fueras de Juego
| 0
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 109
| 76
|Ataques Peligrosos
| 60
| 31
|Centros
| 14
| 10
|Saques de Banda
| 11
| 17
|Saques de Portería
| 4
| 8
|Tratamientos
| 1
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 27
| 13
|Paradas
| 2
| 6
|Contra Golpes
| 2
| 2
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 18
| 6
|2
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 6
|3
| Champions
| Betis
| 15
| 6
|4
| Champions
| Atlético
| 13
| 6
|5
| Europa League
| Sevilla
| 13
| 6
|6
| Conference League
| Alavés
| 10
| 6
|15
| Permanencia
| Getafe
| 5
| 6
|18
| Descenso
| Malaga
| 3
| 5
|19
| Descenso
| Villarreal
| 2
| 5
|20
| Descenso
| Elche
| 2
| 6
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|Fecha
| Competición
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| Resultado
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|17/09/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Getafe
|08/03/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Betis
|21/12/2025
| LaLiga
| Betis
| 4-0
| Getafe
|23/02/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Betis
|18/09/2024
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Getafe
Últimos Resultados de Betis
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/09/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Getafe
|14/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 1-2
| Betis
|08/09/2026
| Champions
| Lille
| 2-3
| Betis
|04/09/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Real Madrid
|29/08/2026
| LaLiga
| Levante
| 5-2
| Betis
Últimos Resultados de Getafe
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/09/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Getafe
|13/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
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| LaLiga
| Getafe
| 1-1
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| 1-0
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|23/08/2026
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| Getafe
| 1-0
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