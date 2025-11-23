Betis 1 - 1 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 23 de noviembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un encuentro disputado en el Estadio de La Cartuja ante 64,268 espectadores, el Betis y el Girona terminaron empatando a un gol. La primera mitad vio cómo el Girona se adelantaba en el marcador gracias a un tanto de Vladyslav Vanat a los 20 minutos, asistido por Bryan Gil, demostrando una eficacia en el ataque visitante. Sin embargo, en la segunda parte, el Betis logró igualar el encuentro con un gol de Valentin Gomez en el minuto 75, tras una asistencia de Isco, reflejando la persistencia del equipo local por revertir el marcador. El partido estuvo marcado por una intensa batalla en el medio campo, donde el Betis tuvo una mayor posesión del balón (55%) y un mayor número de remates, indicando su dominio y búsqueda constante por la victoria.
La actuación del VAR jugó un papel crucial en los momentos finales del partido, revocando inicialmente una tarjeta para Antony del Betis en el minuto 88 y finalmente expulsándolo con tarjeta roja en el tiempo añadido, tras revisar la jugada. Esta decisión dejó al Betis con diez hombres en el campo, añadiendo dramatismo a los últimos compases del encuentro. A pesar de la expulsión y los esfuerzos del Girona por capitalizar la ventaja numérica, el marcador permaneció sin cambios, culminando en un empate que refleja la intensa lucha entre ambos equipos por sumar puntos en la competición.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL BETIS 1 - GIRONA 1 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin (Aitor Ruibal, min.46), Marc Bartra, Natan, Valentin Gomez; Marc Roca (Nelson Deossa, min.76), Pablo Fornals (Isco, min.60), Antony, Giovani Lo Celso (Sofyan Amrabat, min.46), Rodrigo Riquelme (Abdessamad Ezzalzouli, min.46), Juan Hernandez.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Arnau Martinez, Vitor Reis, Alex Moreno; Axel Witsel, Viktor Tsigankov (Joel Roca, min.66), Ivan Martin, Azzedine Ounahi (Abel Ruiz, min.82), Bryan Gil (Yaser Asprilla, min.66), Vladyslav Vanat (Cristhian Stuani, min.82).
--GOLES.
0-1, min.20: Vladyslav Vanat (Bryan Gil) .
1-1, min.75: Valentin Gomez (Isco) .
--ÁRBITRO.
Iosu Galech, asistido en las bandas por Jose Escuela y Marcos Cerdan, en el VAR: Juan Luis Pulido y Cesar Soto. Amonestó a Marc Bartra (min.33), Nelson Deossa (min.83), Juan Hernandez (min.88), y, además expulsó con tarjeta roja Antony (min.90+1), por parte del REAL BETIS. Amonestó a Vitor Reis (min.12), Hugo Rincon (min.79), Azzedine Ounahi (min.80), Paulo Gazzaniga (min.88), por parte del GIRONA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.88: La tarjeta para Antony del Betis fue descartada mediante la intervención del VAR.
Min.90: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador del Betis.
Min.90(+1) : TARJETA ROJA: Después de revisar el partido, el árbitro decide cambiar la tarjeta amarilla originalmente otorgada a Antony del Betis por una tarjeta roja.
--ESTADIO.
Estadio de La Cartuja (64,268 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Betis
| Girona
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 12
| 3
|Remates
| 22
| 13
|Pases Totales
| 546
| 462
|Corners
| 8
| 0
|Faltas
| 10
| 15
|Posesión
| 55%
| 45%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 5
|Fueras de Juego
| 1
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 4
|Tarjetas Rojas
| 1
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 109
| 85
|Ataques Peligrosos
| 62
| 44
|Centros
| 28
| 16
|Saques de Banda
| 19
| 15
|Saques de Portería
| 4
| 14
|Tratamientos
| 0
| 1
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 18
| 11
|Paradas
| 4
| 6
|Contra Golpes
| 0
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 31
| 13
|2
| Champions
| Real Madrid
| 31
| 12
|3
| Champions
| Villarreal
| 29
| 13
|4
| Champions
| Atlético
| 25
| 12
|5
| Europa League
| Betis
| 21
| 13
|6
| Conference League
| Espanyol
| 18
| 12
|18
| Descenso
| Girona
| 11
| 13
|19
| Descenso
| Levante
| 9
| 13
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 9
| 13
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/11/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Girona
|21/04/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-3
| Betis
|15/08/2024
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Girona
|31/03/2024
| LaLiga
| Girona
| 3-2
| Betis
|21/12/2023
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Girona
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/11/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Girona
|09/11/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Betis
|02/11/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Mallorca
|27/10/2025
| LaLiga
| Betis
| 0-2
| Atlético
|18/10/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-2
| Betis
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/11/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Girona
|08/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Alavés
|31/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Girona
|25/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 3-3
| Real Oviedo
|18/10/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Girona
-Próximos partidos del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|30/11/2025 16:15
| LaLiga
| Sevilla
| Betis
|06/12/2025 18:30
| LaLiga
| Betis
| Barcelona
|15/12/2025 21:00
| LaLiga
| Rayo
| Betis
-Próximos partidos del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|30/11/2025 21:00
| LaLiga
| Girona
| Real Madrid
|07/12/2025 14:00
| LaLiga
| Elche
| Girona
|12/12/2025 21:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Girona