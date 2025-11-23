Betis 1 - 1 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Betis 1 - 1 Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports
Betis 1 - 1 Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 23 noviembre 2025 18:15

Madrid, 23 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un encuentro disputado en el Estadio de La Cartuja ante 64,268 espectadores, el Betis y el Girona terminaron empatando a un gol. La primera mitad vio cómo el Girona se adelantaba en el marcador gracias a un tanto de Vladyslav Vanat a los 20 minutos, asistido por Bryan Gil, demostrando una eficacia en el ataque visitante. Sin embargo, en la segunda parte, el Betis logró igualar el encuentro con un gol de Valentin Gomez en el minuto 75, tras una asistencia de Isco, reflejando la persistencia del equipo local por revertir el marcador. El partido estuvo marcado por una intensa batalla en el medio campo, donde el Betis tuvo una mayor posesión del balón (55%) y un mayor número de remates, indicando su dominio y búsqueda constante por la victoria. La actuación del VAR jugó un papel crucial en los momentos finales del partido, revocando inicialmente una tarjeta para Antony del Betis en el minuto 88 y finalmente expulsándolo con tarjeta roja en el tiempo añadido, tras revisar la jugada. Esta decisión dejó al Betis con diez hombres en el campo, añadiendo dramatismo a los últimos compases del encuentro. A pesar de la expulsión y los esfuerzos del Girona por capitalizar la ventaja numérica, el marcador permaneció sin cambios, culminando en un empate que refleja la intensa lucha entre ambos equipos por sumar puntos en la competición.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL BETIS 1 - GIRONA 1 (0-1, al descanso).

--EQUIPOS.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin (Aitor Ruibal, min.46), Marc Bartra, Natan, Valentin Gomez; Marc Roca (Nelson Deossa, min.76), Pablo Fornals (Isco, min.60), Antony, Giovani Lo Celso (Sofyan Amrabat, min.46), Rodrigo Riquelme (Abdessamad Ezzalzouli, min.46), Juan Hernandez.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Arnau Martinez, Vitor Reis, Alex Moreno; Axel Witsel, Viktor Tsigankov (Joel Roca, min.66), Ivan Martin, Azzedine Ounahi (Abel Ruiz, min.82), Bryan Gil (Yaser Asprilla, min.66), Vladyslav Vanat (Cristhian Stuani, min.82).

--GOLES.
0-1, min.20: Vladyslav Vanat (Bryan Gil) .
1-1, min.75: Valentin Gomez (Isco) .


--ÁRBITRO.
Iosu Galech, asistido en las bandas por Jose Escuela y Marcos Cerdan, en el VAR: Juan Luis Pulido y Cesar Soto. Amonestó a Marc Bartra (min.33), Nelson Deossa (min.83), Juan Hernandez (min.88), y, además expulsó con tarjeta roja Antony (min.90+1), por parte del REAL BETIS. Amonestó a Vitor Reis (min.12), Hugo Rincon (min.79), Azzedine Ounahi (min.80), Paulo Gazzaniga (min.88), por parte del GIRONA.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.88: La tarjeta para Antony del Betis fue descartada mediante la intervención del VAR.

Min.90: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador del Betis.

Min.90(+1) : TARJETA ROJA: Después de revisar el partido, el árbitro decide cambiar la tarjeta amarilla originalmente otorgada a Antony del Betis por una tarjeta roja.


--ESTADIO.
Estadio de La Cartuja (64,268 espectadores) televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Real Betis Girona
Goles 1 1
Remates Fuera 12 3
Remates 22 13
Pases Totales 546 462
Corners 8 0
Faltas 10 15
Posesión 55% 45%
Tiros Bloqueados 3 5
Fueras de Juego 1 3
Tarjetas Amarillas 3 4
Tarjetas Rojas 1 0
Asistencias 1 1
Ataques 109 85
Ataques Peligrosos 62 44
Centros 28 16
Saques de Banda 19 15
Saques de Portería 4 14
Tratamientos 0 1
Sustituciones 5 4
Tiros de Falta 18 11
Paradas 4 6
Contra Golpes 0 1



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 31 13
2 Champions Real Madrid 31 12
3 Champions Villarreal 29 13
4 Champions Atlético 25 12
5 Europa League Betis 21 13
6 Conference League Espanyol 18 12
18 Descenso Girona 11 13
19 Descenso Levante 9 13
20 Descenso Real Oviedo 9 13



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/11/2025 LaLiga Betis 1-1 Girona
21/04/2025 LaLiga Girona 1-3 Betis
15/08/2024 LaLiga Betis 1-1 Girona
31/03/2024 LaLiga Girona 3-2 Betis
21/12/2023 LaLiga Betis 1-1 Girona




-Últimos Resultados del Betis.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/11/2025 LaLiga Betis 1-1 Girona
09/11/2025 LaLiga Valencia 1-1 Betis
02/11/2025 LaLiga Betis 3-0 Mallorca
27/10/2025 LaLiga Betis 0-2 Atlético
18/10/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Betis




-Últimos Resultados del Girona.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/11/2025 LaLiga Betis 1-1 Girona
08/11/2025 LaLiga Girona 1-0 Alavés
31/10/2025 LaLiga Getafe 2-1 Girona
25/10/2025 LaLiga Girona 3-3 Real Oviedo
18/10/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Girona




-Próximos partidos del Betis.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
30/11/2025 16:15 LaLiga Sevilla Betis
06/12/2025 18:30 LaLiga Betis Barcelona
15/12/2025 21:00 LaLiga Rayo Betis




-Próximos partidos del Girona.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
30/11/2025 21:00 LaLiga Girona Real Madrid
07/12/2025 14:00 LaLiga Elche Girona
12/12/2025 21:00 LaLiga Real Sociedad Girona


