Betis 2 - 1 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de mayo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Betis ha ganado este sábado por 2-1 al Levante en el Estadio de La Cartuja, en un partido donde los locales dominaron la posesión y generaron más oportunidades de gol. Abdessamad Ezzalzouli adelantó al Betis en el minuto 5, manteniendo su gol tras revisión del VAR. Sin embargo, el Levante igualó el marcador justo antes del descanso con un gol de Carlos Espi en el tiempo añadido del primer tiempo. El equipo verdiblanco recuperó la ventaja en la segunda mitad con un tanto de Pablo Fornals en el minuto 68, también confirmado por el VAR. A pesar de los esfuerzos del Levante, que tuvo más ataques peligrosos, el Betis logró mantener su ventaja y asegurar la victoria.

Con este resultado, el Betis finaliza la temporada en la quinta posición de LaLiga, asegurando su clasificación para la próxima edición de la UEFA Europa League. El Levante, por su parte, termina en la decimosexta posición, evitando el descenso por un margen estrecho. En un encuentro donde el Betis mostró mayor control del balón y precisión en los pases, Antony fue uno de los jugadores más participativos en el ataque del equipo local, mientras que el Levante no pudo capitalizar sus oportunidades a pesar de tener más tiros a puerta. La victoria del Betis cierra una temporada sólida para los de Manuel Pellegrini, consolidando su presencia en competiciones europeas.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL BETIS 2 - LEVANTE 1 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL BETIS: Adrian; Diego Llorente, Natan (Valentin Gomez, min.79), Hector Bellerin, Ricardo Rodriguez; Pablo Fornals (Alvaro Fidalgo, min.80), Marc Roca, Antony, Abdessamad Ezzalzouli (Ezequiel Avila, min.80), Isco (Giovani Lo Celso, min.54), Juan Hernandez.



LEVANTE: Mathew Ryan; Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Matias Moreno, Adrian De La Fuente; Ivan Romero (Iker Losada, min.78), Kervin Arriaga (Oriol Rey, min.46), Jon Olasagasti (Ugo Raghouber, min.78), Kareem Tunde (Tay Abed, min.46), Pablo Martinez (Etta Eyong, min.86), Carlos Espi.



--GOLES.

1-0, min.5: Abdessamad Ezzalzouli.

1-1, min.45(+1): Carlos Espi (Pablo Martinez) .

2-1, min.68: Pablo Fornals.

Amarilla al banquillo, a Luis Castro del Levante en el minuto 71 .





--ÁRBITRO.

Mateo Busquets, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Gonzalo Garcia, en el VAR: Daniel Trujillo y Juan Luis Pulido. Amonestó a Antony (min.22), por parte del REAL BETIS. Amonestó a Kervin Arriaga (min.37), Jeremy Toljan (min.66), por parte del LEVANTE.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.6: VAR - ¡GOOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un gol potencial para el Betis.



Min.69: VAR - ¡GOOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un gol potencial para el Betis.



Min.7: ¡EL GOL SE MANTIENE! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol del Betis se mantiene.



Min.70: ¡EL GOL SE MANTIENE! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol del Betis se mantiene.





--ESTADIO.

Estadio de La Cartuja (45,138 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Betis Levante Goles 2 1 Remates Fuera 5 6 Remates 18 14 Pases Totales 618 333 Corners 4 8 Faltas 11 7 Posesión 64% 36% Tiros Bloqueados 5 1 Fueras de Juego 1 1 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 79 91 Ataques Peligrosos 26 44 Centros 12 28 Saques de Banda 13 8 Saques de Portería 7 5 Tratamientos 0 0 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 8 12 Paradas 6 6 Contra Golpes 4 5



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 94 38 2 Champions Real Madrid 86 38 3 Champions Villarreal 69 37 4 Champions Atlético 69 37 5 Champions Betis 60 38 6 Europa League Celta 54 38 7 Conference League Getafe 51 38 16 Permanencia Levante 42 38 18 Descenso Mallorca 42 38 19 Descenso Girona 41 38 20 Descenso Real Oviedo 29 38



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/05/2026 LaLiga Betis 2-1 Levante 14/09/2025 LaLiga Levante 2-2 Betis









-Últimos Resultados del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/05/2026 LaLiga Betis 2-1 Levante 17/05/2026 LaLiga Barcelona 3-1 Betis 12/05/2026 LaLiga Betis 2-1 Elche 09/05/2026 LaLiga Real Sociedad 2-2 Betis 03/05/2026 LaLiga Betis 3-0 Real Oviedo









-Últimos Resultados del Levante.

