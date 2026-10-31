Betis 2 - 1 Málaga | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 31 de octubre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Betis se impuso este sábado al Málaga por 2-1 en el Estadio de La Cartuja, en un encuentro donde los verdiblancos dominaron en términos de posesión y remates. El equipo local abrió el marcador en el minuto 38 con un gol de Marc Bartra, asistido por Isco. Justo antes del descanso, Pablo Fornals amplió la ventaja para el Betis en el tiempo añadido de la primera mitad. En la segunda parte, el Málaga recortó distancias con un gol de Adrian Nino en el minuto 68, pero no fue suficiente para cambiar el rumbo del partido. A pesar de la victoria, el Betis sigue en la cuarta posición de la tabla, mientras que el Málaga permanece en el último lugar, en zona de descenso.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: REAL BETIS 2 - MÁLAGA 1 (2-0, al descanso).
-EQUIPOS
REAL BETIS: Alvaro Valles; Marc Bartra, Natan, Francisco Garcia, Hector Bellerin (Angel Ortiz, min.84); Pablo Fornals (Nelson Deossa, min.84), Rodrigo Riquelme (Antony, min.62), Marc Roca, Abdessamad Ezzalzouli, Isco (Dani Ceballos, min.62), Troy Parrott (Aitor Ruibal, min.75).
MÁLAGA: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Rafita, Fernando Calero (Juan Fernandez, min.80), Einar Galilea; Dani Lorenzo, Carlos Dotor (Jens-Lys Cajuste, min.80), David Larrubia (Chupe, min.61), Ramon Enriquez (Rafa Rodriguez, min.61), Adam Aznou, Adrian Nino (Eneko Jauregi, min.86).
-GOLES
1-0, min.38: Marc Bartra (Isco) .
2-0, min.45(+2): Pablo Fornals.
2-1, min.68: Adrian Nino.
-ÁRBITRO
Mateo Busquets, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Gonzalo Garcia, en el VAR: Javier Iglesias y Alejandro Muniz. Amonestó a Nelson Deossa (min.90+1), Aitor Ruibal (min.90+3), por parte de REAL BETIS. Amonestó a David Larrubia (min.20), Rafita (min.38), por parte de MÁLAGA.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Estadio de La Cartuja (64,119 espectadores) televisado por Dazn
Estadísticas del partido
|Estadística
| Real Betis
| Málaga
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 10
| 2
|Remates
| 20
| 10
|Pases Totales
| 617
| 435
|Corners
| 10
| 3
|Faltas
| 10
| 15
|Posesión
| 59%
| 41%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 2
|Fueras de Juego
| 3
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 134
| 82
|Ataques Peligrosos
| 64
| 25
|Centros
| 26
| 8
|Saques de Banda
| 14
| 7
|Saques de Portería
| 3
| 14
|Tratamientos
| 0
| 3
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 18
| 13
|Paradas
| 5
| 4
|Contra Golpes
| 3
| 2
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Atlético
| 28
| 11
|2
| Champions
| Barcelona
| 27
| 10
|3
| Champions
| Real Madrid
| 24
| 10
|4
| Champions
| Betis
| 23
| 11
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 19
| 10
|6
| Conference League
| Sevilla
| 17
| 10
|18
| Descenso
| Getafe
| 9
| 10
|19
| Descenso
| Valencia
| 6
| 10
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 11
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| Resultado
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|31/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Malaga
Últimos Resultados de Betis
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Malaga
|25/10/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-0
| Betis
|21/10/2026
| Champions
| Betis
| 1-0
| Feyenoord
|17/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-5
| Barcelona
|14/10/2026
| Champions
| Betis
| 3-2
| FC Porto
Últimos Resultados de Málaga
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Malaga
|23/10/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Malaga
|18/10/2026
| LaLiga
| Malaga
| 2-5
| Real Sociedad
|09/10/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-1
| Espanyol
|20/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Malaga
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