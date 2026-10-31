Betis 2 - 1 Málaga | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 31 de octubre de 2026.

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El Betis se impuso este sábado al Málaga por 2-1 en el Estadio de La Cartuja, en un encuentro donde los verdiblancos dominaron en términos de posesión y remates. El equipo local abrió el marcador en el minuto 38 con un gol de Marc Bartra, asistido por Isco. Justo antes del descanso, Pablo Fornals amplió la ventaja para el Betis en el tiempo añadido de la primera mitad. En la segunda parte, el Málaga recortó distancias con un gol de Adrian Nino en el minuto 68, pero no fue suficiente para cambiar el rumbo del partido. A pesar de la victoria, el Betis sigue en la cuarta posición de la tabla, mientras que el Málaga permanece en el último lugar, en zona de descenso.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: REAL BETIS 2 - MÁLAGA 1 (2-0, al descanso).

-EQUIPOS

REAL BETIS: Alvaro Valles; Marc Bartra, Natan, Francisco Garcia, Hector Bellerin (Angel Ortiz, min.84); Pablo Fornals (Nelson Deossa, min.84), Rodrigo Riquelme (Antony, min.62), Marc Roca, Abdessamad Ezzalzouli, Isco (Dani Ceballos, min.62), Troy Parrott (Aitor Ruibal, min.75).MÁLAGA: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Rafita, Fernando Calero (Juan Fernandez, min.80), Einar Galilea; Dani Lorenzo, Carlos Dotor (Jens-Lys Cajuste, min.80), David Larrubia (Chupe, min.61), Ramon Enriquez (Rafa Rodriguez, min.61), Adam Aznou, Adrian Nino (Eneko Jauregi, min.86).

-GOLES

1-0, min.38: Marc Bartra (Isco) .2-0, min.45(+2): Pablo Fornals.2-1, min.68: Adrian Nino.

-ÁRBITRO

Mateo Busquets, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Gonzalo Garcia, en el VAR: Javier Iglesias y Alejandro Muniz. Amonestó a Nelson Deossa (min.90+1), Aitor Ruibal (min.90+3), por parte de REAL BETIS. Amonestó a David Larrubia (min.20), Rafita (min.38), por parte de MÁLAGA.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Estadio de La Cartuja (64,119 espectadores) televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Real Betis Málaga Goles 2 1 Remates Fuera 10 2 Remates 20 10 Pases Totales 617 435 Corners 10 3 Faltas 10 15 Posesión 59% 41% Tiros Bloqueados 4 2 Fueras de Juego 3 3 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 134 82 Ataques Peligrosos 64 25 Centros 26 8 Saques de Banda 14 7 Saques de Portería 3 14 Tratamientos 0 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 18 13 Paradas 5 4 Contra Golpes 3 2

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Atlético 28 11 2 Champions Barcelona 27 10 3 Champions Real Madrid 24 10 4 Champions Betis 23 11 5 Europa League Real Sociedad 19 10 6 Conference League Sevilla 17 10 18 Descenso Getafe 9 10 19 Descenso Valencia 6 10 20 Descenso Malaga 5 11

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