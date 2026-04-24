Betis 1 - 1 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de abril de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Real Madrid empató este viernes 1-1 contra el Betis en el Estadio de La Cartuja, en un partido donde los visitantes se adelantaron en el marcador gracias a un gol de Vinicius Junior en el minuto 17. A pesar de la ventaja temprana, el conjunto madridista no pudo mantener el resultado y vio cómo el equipo local igualaba el encuentro en el tiempo de descuento con un tanto de Hector Bellerin en el minuto 90+4. El Betis mostró más iniciativa en el ataque, con una posesión del 53% y un total de 18 remates, destacando la actuación de Pablo Fornals como uno de los jugadores más participativos en el ataque bético. Con este resultado, el Real Madrid, que ha jugado un partido más que el Barcelona, se mantiene en la segunda posición con 75 puntos, mientras que el Betis, con 51 puntos, sigue en la quinta posición. El empate deja al Real Madrid con pocas opciones de alcanzar al líder Barcelona, que con 82 puntos está cerca de asegurar el título de LaLiga. Por su parte, el Betis se mantiene en la pelea por un puesto en la Europa League, aunque deberá seguir sumando en las jornadas restantes para asegurar su clasificación.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL BETIS 1 - REAL MADRID 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Marc Bartra (Diego Llorente, min.32), Natan, Ricardo Rodriguez, Hector Bellerin; Sofyan Amrabat (Isco, min.73), Antony, Abdessamad Ezzalzouli, Alvaro Fidalgo (Marc Roca, min.46), Pablo Fornals (Giovani Lo Celso, min.68), Cedric Bakambu (Juan Hernandez, min.46).



REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen (David Alaba, min.73), Ferland Mendy, Antonio Ruediger; Jude Bellingham, Federico Valverde, Thiago Pitarch (Eduardo Camavinga, min.73); Kylian Mbappe (Gonzalo Garcia, min.81), Vinicius Junior, Brahim Diaz (Manuel Angel, min.82).



--GOLES.

0-1, min.17: Vinicius Junior.

1-1, min.90(+4): Hector Bellerin.





--ÁRBITRO.

Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Pablo Gonzalez y Alejandro Hernandez. Amonestó a Sofyan Amrabat (min.38), por parte del REAL BETIS. Amonestó a Dean Huijsen (min.40), Trent Alexander-Arnold (min.72), por parte del REAL MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio de La Cartuja (54,348 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Betis Real Madrid Goles 1 1 Remates Fuera 10 3 Remates 18 13 Pases Totales 573 535 Corners 7 6 Faltas 10 8 Posesión 53% 47% Tiros Bloqueados 4 2 Fueras de Juego 1 3 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 101 99 Ataques Peligrosos 55 43 Centros 17 20 Saques de Banda 9 18 Saques de Portería 2 14 Tratamientos 3 2 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 11 11 Paradas 7 3 Contra Golpes 6 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 82 32 2 Champions Real Madrid 74 33 3 Champions Villarreal 62 32 4 Champions Atlético 57 32 5 Europa League Betis 50 33 6 Conference League Getafe 44 32 18 Descenso Alavés 33 32 19 Descenso Levante 32 32 20 Descenso Real Oviedo 28 32



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/04/2026 LaLiga Betis 1-1 Real Madrid 04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis 01/03/2025 LaLiga Betis 2-1 Real Madrid 01/09/2024 LaLiga Real Madrid 2-0 Betis 25/05/2024 LaLiga Real Madrid 0-0 Betis









-Últimos Resultados del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/04/2026 LaLiga Betis 1-1 Real Madrid 21/04/2026 LaLiga Girona 2-3 Betis 12/04/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Betis 04/04/2026 LaLiga Betis 0-0 Espanyol 22/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Betis









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/04/2026 LaLiga Betis 1-1 Real Madrid 21/04/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Alavés 15/04/2026 Champions Bayern Munich 4-3 Real Madrid 10/04/2026 LaLiga Real Madrid 1-1 Girona 07/04/2026 Champions Real Madrid 1-2 Bayern Munich









-Próximos partidos del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 03/05/2026 18:30 LaLiga Betis Real Oviedo 09/05/2026 21:00 LaLiga Real Sociedad Betis 12/05/2026 20:00 LaLiga Betis Elche









-Próximos partidos del Real Madrid.

