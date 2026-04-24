Betis 1 - 1 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 24 de abril de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Real Madrid empató este viernes 1-1 contra el Betis en el Estadio de La Cartuja, en un partido donde los visitantes se adelantaron en el marcador gracias a un gol de Vinicius Junior en el minuto 17. A pesar de la ventaja temprana, el conjunto madridista no pudo mantener el resultado y vio cómo el equipo local igualaba el encuentro en el tiempo de descuento con un tanto de Hector Bellerin en el minuto 90+4. El Betis mostró más iniciativa en el ataque, con una posesión del 53% y un total de 18 remates, destacando la actuación de Pablo Fornals como uno de los jugadores más participativos en el ataque bético.
Con este resultado, el Real Madrid, que ha jugado un partido más que el Barcelona, se mantiene en la segunda posición con 75 puntos, mientras que el Betis, con 51 puntos, sigue en la quinta posición. El empate deja al Real Madrid con pocas opciones de alcanzar al líder Barcelona, que con 82 puntos está cerca de asegurar el título de LaLiga. Por su parte, el Betis se mantiene en la pelea por un puesto en la Europa League, aunque deberá seguir sumando en las jornadas restantes para asegurar su clasificación.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL BETIS 1 - REAL MADRID 1 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Marc Bartra (Diego Llorente, min.32), Natan, Ricardo Rodriguez, Hector Bellerin; Sofyan Amrabat (Isco, min.73), Antony, Abdessamad Ezzalzouli, Alvaro Fidalgo (Marc Roca, min.46), Pablo Fornals (Giovani Lo Celso, min.68), Cedric Bakambu (Juan Hernandez, min.46).
REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen (David Alaba, min.73), Ferland Mendy, Antonio Ruediger; Jude Bellingham, Federico Valverde, Thiago Pitarch (Eduardo Camavinga, min.73); Kylian Mbappe (Gonzalo Garcia, min.81), Vinicius Junior, Brahim Diaz (Manuel Angel, min.82).
--GOLES.
0-1, min.17: Vinicius Junior.
1-1, min.90(+4): Hector Bellerin.
--ÁRBITRO.
Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Pablo Gonzalez y Alejandro Hernandez. Amonestó a Sofyan Amrabat (min.38), por parte del REAL BETIS. Amonestó a Dean Huijsen (min.40), Trent Alexander-Arnold (min.72), por parte del REAL MADRID.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio de La Cartuja (54,348 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Betis
| Real Madrid
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 10
| 3
|Remates
| 18
| 13
|Pases Totales
| 573
| 535
|Corners
| 7
| 6
|Faltas
| 10
| 8
|Posesión
| 53%
| 47%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 2
|Fueras de Juego
| 1
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 101
| 99
|Ataques Peligrosos
| 55
| 43
|Centros
| 17
| 20
|Saques de Banda
| 9
| 18
|Saques de Portería
| 2
| 14
|Tratamientos
| 3
| 2
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 11
| 11
|Paradas
| 7
| 3
|Contra Golpes
| 6
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 82
| 32
|2
| Champions
| Real Madrid
| 74
| 33
|3
| Champions
| Villarreal
| 62
| 32
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 32
|5
| Europa League
| Betis
| 50
| 33
|6
| Conference League
| Getafe
| 44
| 32
|18
| Descenso
| Alavés
| 33
| 32
|19
| Descenso
| Levante
| 32
| 32
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 32
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/04/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Real Madrid
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 5-1
| Betis
|01/03/2025
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Real Madrid
|01/09/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Betis
|25/05/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-0
| Betis
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/04/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Real Madrid
|21/04/2026
| LaLiga
| Girona
| 2-3
| Betis
|12/04/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Betis
|04/04/2026
| LaLiga
| Betis
| 0-0
| Espanyol
|22/03/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Betis
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/04/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Real Madrid
|21/04/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Alavés
|15/04/2026
| Champions
| Bayern Munich
| 4-3
| Real Madrid
|10/04/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-1
| Girona
|07/04/2026
| Champions
| Real Madrid
| 1-2
| Bayern Munich
-Próximos partidos del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|03/05/2026 18:30
| LaLiga
| Betis
| Real Oviedo
|09/05/2026 21:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Betis
|12/05/2026 20:00
| LaLiga
| Betis
| Elche
-Próximos partidos del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|03/05/2026 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Real Madrid
|10/05/2026 21:00
| LaLiga
| Barcelona
| Real Madrid
|14/05/2026 21:30
| LaLiga
| Real Madrid
| Real Oviedo