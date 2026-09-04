Betis 1 - 0 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 4 de LaLiga EA Sports
Resultados de la jornada 4 de LaLiga EA Sports- EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 4 septiembre 2026 23:39
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Madrid, 4 de septiembre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Betis ha ganado este viernes al Real Madrid por 1-0 en el Estadio de La Cartuja, en un partido correspondiente a la jornada 4 de LaLiga. El encuentro, que se mantuvo sin goles hasta bien entrada la segunda mitad, se decidió en el minuto 81 con un gol de Troy Parrott. A pesar de que el equipo visitante tuvo mayor posesión y más intentos de gol, no logró concretar sus oportunidades, incluyendo un penalti fallado por Kylian Mbappé en el tiempo añadido. El Real Madrid también vio cómo un gol de Carlos Espi fue anulado por fuera de juego tras revisión del VAR. Con este resultado, ambos equipos se mantienen con 9 puntos.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: REAL BETIS 1 - REAL MADRID 0 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Diego Llorente (Marc Bartra, min.39), Natan, Francisco Garcia; Facundo Bernal (Nelson Deossa, min.69), Marc Roca, Antony (Rodrigo Riquelme, min.77), Isco (Alvaro Fidalgo, min.60), Pablo Fornals, Juan Hernandez (Troy Parrott, min.69).
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries (Trent Alexander-Arnold, min.65), Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella (Alvaro Carreras, min.88); Federico Valverde (Carlos Espi, min.82), Eduardo Camavinga (Bernardo Silva, min.64), Arda Guler (Yan Diomande, min.65), Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.

-GOLES

1-0, min.81: Troy Parrott.
Amarilla al banquillo, a Jose Mourinho del Real Madrid en el minuto 55 . Penalty fallado por Kylian Mbappe de Real Madrid en el minuto 90 (+5). Gol anulado a Carlos Espi de Real Madrid en el minuto 87 .

-ÁRBITRO

Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Javier Iglesias y Juan Luis Pulido. Amonestó a Facundo Bernal (min.64), Marc Roca (min.83), Natan (min.90+3), por parte de REAL BETIS. Amonestó a Arda Guler (min.45+3), Ibrahima Konate (min.55), Eduardo Camavinga (min.62), Vinicius Junior (min.90+9), por parte de REAL MADRID.

-INCIDENCIAS VAR

Min.87: ¡G O O O O O O O L de Real Madrid! Marca Carlos Espi.
Min.90(+7) : After VAR check, the referee decided to stay with the initial call - not to award a penalty for Real Madrid!
Min.90(+7) : After VAR check, the referee decided to stay with the initial call - not to award a penalty for Real Madrid!
Min.88: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Real Madrid.
Min.89: ¡GOL ANULADO! - Tras una revisión, el árbitro invalida el gol de Real Madrid por fuera de juego.
Min.90(+5) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Real Madrid.

-ESTADIO

Estadio de La Cartuja (66,046 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Real Betis Real Madrid
Goles 1 0
Remates Fuera 2 9
Remates 12 18
Pases Totales 220 293
Corners 6 10
Faltas 12 13
Posesión 42% 58%
Tiros Bloqueados 4 2
Fueras de Juego 1 2
Tarjetas Amarillas 3 4
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 0
Ataques 37 64
Ataques Peligrosos 29 40
Centros 18 27
Saques de Banda 11 14
Saques de Portería 8 3
Tratamientos 3 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 15 13
Paradas 5 5
Contra Golpes 1 5

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 9 3
2 Champions Real Madrid 9 4
3 Champions Betis 9 4
4 Champions Atlético 7 3
5 Europa League Alavés 7 3
6 Conference League Osasuna 7 3
18 Descenso Rayo 1 3
19 Descenso Elche 1 3
20 Descenso Malaga 1 3

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Madrid
24/04/2026 LaLiga Betis 1-1 Real Madrid
04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis
01/03/2025 LaLiga Betis 2-1 Real Madrid
01/09/2024 LaLiga Real Madrid 2-0 Betis

Últimos Resultados de Betis

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Madrid
29/08/2026 LaLiga Levante 5-2 Betis
25/08/2026 LaLiga Valencia 0-1 Betis
21/08/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Sociedad
23/05/2026 LaLiga Betis 2-1 Levante

Últimos Resultados de Real Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Madrid
30/08/2026 LaLiga Real Madrid 4-0 Malaga
26/08/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad
22/08/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Real Madrid
23/05/2026 LaLiga Real Madrid 4-2 Athletic Bilbao

Próximos partidos de Betis

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
08/09/2026 21:00 Champions Lille Betis
14/09/2026 21:00 LaLiga Villarreal Betis
17/09/2026 19:00 LaLiga Betis Getafe

Próximos partidos de Real Madrid

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
08/09/2026 21:00 Champions Real Madrid Inter
12/09/2026 21:00 LaLiga Real Madrid Rayo
15/09/2026 21:30 LaLiga Elche Real Madrid
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