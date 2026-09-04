Betis 1 - 0 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 4 de septiembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Betis ha ganado este viernes al Real Madrid por 1-0 en el Estadio de La Cartuja, en un partido correspondiente a la jornada 4 de LaLiga. El encuentro, que se mantuvo sin goles hasta bien entrada la segunda mitad, se decidió en el minuto 81 con un gol de Troy Parrott. A pesar de que el equipo visitante tuvo mayor posesión y más intentos de gol, no logró concretar sus oportunidades, incluyendo un penalti fallado por Kylian Mbappé en el tiempo añadido. El Real Madrid también vio cómo un gol de Carlos Espi fue anulado por fuera de juego tras revisión del VAR. Con este resultado, ambos equipos se mantienen con 9 puntos.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: REAL BETIS 1 - REAL MADRID 0 (0-0, al descanso).
-EQUIPOS
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Diego Llorente (Marc Bartra, min.39), Natan, Francisco Garcia; Facundo Bernal (Nelson Deossa, min.69), Marc Roca, Antony (Rodrigo Riquelme, min.77), Isco (Alvaro Fidalgo, min.60), Pablo Fornals, Juan Hernandez (Troy Parrott, min.69).
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries (Trent Alexander-Arnold, min.65), Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella (Alvaro Carreras, min.88); Federico Valverde (Carlos Espi, min.82), Eduardo Camavinga (Bernardo Silva, min.64), Arda Guler (Yan Diomande, min.65), Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.
-GOLES
1-0, min.81: Troy Parrott.
Amarilla al banquillo, a Jose Mourinho del Real Madrid en el minuto 55 . Penalty fallado por Kylian Mbappe de Real Madrid en el minuto 90 (+5). Gol anulado a Carlos Espi de Real Madrid en el minuto 87 .
-ÁRBITRO
Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Javier Iglesias y Juan Luis Pulido. Amonestó a Facundo Bernal (min.64), Marc Roca (min.83), Natan (min.90+3), por parte de REAL BETIS. Amonestó a Arda Guler (min.45+3), Ibrahima Konate (min.55), Eduardo Camavinga (min.62), Vinicius Junior (min.90+9), por parte de REAL MADRID.
-INCIDENCIAS VAR
Min.87: ¡G O O O O O O O L de Real Madrid! Marca Carlos Espi.
Min.90(+7) : After VAR check, the referee decided to stay with the initial call - not to award a penalty for Real Madrid!
Min.90(+7) : After VAR check, the referee decided to stay with the initial call - not to award a penalty for Real Madrid!
Min.88: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Real Madrid.
Min.89: ¡GOL ANULADO! - Tras una revisión, el árbitro invalida el gol de Real Madrid por fuera de juego.
Min.90(+5) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Real Madrid.
-ESTADIO
Estadio de La Cartuja (66,046 espectadores) televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
|Real Betis
|Real Madrid
|Goles
|1
|0
|Remates Fuera
|2
|9
|Remates
|12
|18
|Pases Totales
|220
|293
|Corners
|6
|10
|Faltas
|12
|13
|Posesión
|42%
|58%
|Tiros Bloqueados
|4
|2
|Fueras de Juego
|1
|2
|Tarjetas Amarillas
|3
|4
|Tarjetas Rojas
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Ataques
|37
|64
|Ataques Peligrosos
|29
|40
|Centros
|18
|27
|Saques de Banda
|11
|14
|Saques de Portería
|8
|3
|Tratamientos
|3
|0
|Sustituciones
|5
|5
|Tiros de Falta
|15
|13
|Paradas
|5
|5
|Contra Golpes
|1
|5
Clasificación Actual
|Posición
|Zona
|Equipo
|Puntos
|Partidos Jugados
|1
|Champions
|Barcelona
|9
|3
|2
|Champions
|Real Madrid
|9
|4
|3
|Champions
|Betis
|9
|4
|4
|Champions
|Atlético
|7
|3
|5
|Europa League
|Alavés
|7
|3
|6
|Conference League
|Osasuna
|7
|3
|18
|Descenso
|Rayo
|1
|3
|19
|Descenso
|Elche
|1
|3
|20
|Descenso
|Malaga
|1
|3
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|Resultado
|EquipoVisitante
|04/09/2026
|LaLiga
|Betis
|1-0
|Real Madrid
|24/04/2026
|LaLiga
|Betis
|1-1
|Real Madrid
|04/01/2026
|LaLiga
|Real Madrid
|5-1
|Betis
|01/03/2025
|LaLiga
|Betis
|2-1
|Real Madrid
|01/09/2024
|LaLiga
|Real Madrid
|2-0
|Betis
Últimos Resultados de Betis
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|Resultado
|EquipoVisitante
|04/09/2026
|LaLiga
|Betis
|1-0
|Real Madrid
|29/08/2026
|LaLiga
|Levante
|5-2
|Betis
|25/08/2026
|LaLiga
|Valencia
|0-1
|Betis
|21/08/2026
|LaLiga
|Betis
|1-0
|Real Sociedad
|23/05/2026
|LaLiga
|Betis
|2-1
|Levante
Últimos Resultados de Real Madrid
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|Resultado
|EquipoVisitante
|04/09/2026
|LaLiga
|Betis
|1-0
|Real Madrid
|30/08/2026
|LaLiga
|Real Madrid
|4-0
|Malaga
|26/08/2026
|LaLiga
|Real Madrid
|4-1
|Real Sociedad
|22/08/2026
|LaLiga
|Espanyol
|1-2
|Real Madrid
|23/05/2026
|LaLiga
|Real Madrid
|4-2
|Athletic Bilbao
Próximos partidos de Betis
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|EquipoVisitante
|08/09/2026 21:00
|Champions
|Lille
|Betis
|14/09/2026 21:00
|LaLiga
|Villarreal
|Betis
|17/09/2026 19:00
|LaLiga
|Betis
|Getafe
Próximos partidos de Real Madrid
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|EquipoVisitante
|08/09/2026 21:00
|Champions
|Real Madrid
|Inter
|12/09/2026 21:00
|LaLiga
|Real Madrid
|Rayo
|15/09/2026 21:30
|LaLiga
|Elche
|Real Madrid