Betis 2 - 1 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Betis 2 - 1 Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de febrero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un encuentro disputado en el Estadio de La Cartuja, el Betis se impuso por 2-1 ante el Valencia, en un partido marcado por la intervención del VAR y la dinámica ofensiva de ambos equipos. El Valencia se adelantó en el marcador gracias a un gol de Luis Rioja en el minuto 20, asistido por Lucas Beltran. Sin embargo, el Betis igualó rápidamente el marcador con un penalti convertido por Ezequiel Avila en el minuto 23, tras una revisión del VAR que confirmó la decisión inicial del árbitro. A pesar del penalti fallado por Pepelu del Valencia en el minuto 13, también tras revisión del VAR, el partido mantuvo un ritmo intenso, con el Betis mostrando una mayor iniciativa reflejada en la posesión del balón y los remates. El desenlace llegó en los últimos minutos cuando Pablo Fornals marcó el gol de la victoria para el Betis en el minuto 88, culminando una remontada que dejó los tres puntos en casa. Este resultado refleja el esfuerzo y la persistencia del equipo local, que logró sobreponerse al temprano gol del Valencia y aprovechar sus oportunidades. La actuación del VAR fue crucial en momentos clave del partido, manteniendo las decisiones iniciales del árbitro sobre los penaltis. Con esta victoria, el Betis se posiciona en un lugar favorable para seguir luchando por los puestos europeos, mientras que el Valencia se ve obligado a reflexionar sobre los momentos decisivos que inclinaron el resultado en contra.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL BETIS 2 - VALENCIA 1 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Diego Llorente (Valentin Gomez, min.90+1), Ricardo Rodriguez; Sergi Altimira (Pablo Fornals, min.46), Marc Roca, Antony (Angel Ortiz, min.90+1), Nelson Deossa, Abdessamad Ezzalzouli, Ezequiel Avila (Pablo Garcia, min.67).



VALENCIA: Stole Dimitrievski; Dimitri Foulquier, Eray Coemert, Jose Copete (Cesar Tarrega, min.81), Jose Gaya; Luis Rioja (Diego Lopez, min.77), Filip Ugrinic, Pepelu (Baptiste Santamaria, min.72), Arnaut Danjuma; Lucas Beltran (Andre Almeida, min.72), Hugo Duro (Umar Sadiq, min.72).



--GOLES.

0-1, min.20: Luis Rioja (Lucas Beltran) .

1-1, min.23: Ezequiel Avila, de penalti.

2-1, min.88: Pablo Fornals.

Penalty fallado por Pepelu del Valencia en el minuto 13 .





--ÁRBITRO.

Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Javier Iglesias y Pablo Gonzalez. por parte del REAL BETIS. Amonestó a Eray Coemert (min.50), Pepelu (min.53), Dimitri Foulquier (min.85), por parte del VALENCIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.13: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para el Valencia.



Min.13: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti a favor del Valencia!



Min.22: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti para el Betis.



Min.23: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti para el Betis!





--ESTADIO.

Estadio de La Cartuja televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Betis Valencia Goles 2 1 Remates Fuera 7 8 Remates 14 17 Pases Totales 208 216 Corners 3 5 Faltas 15 13 Posesión 53% 47% Tiros Bloqueados 5 5 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 0 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 56 42 Ataques Peligrosos 31 28 Centros 6 8 Saques de Banda 16 13 Saques de Portería 8 6 Tratamientos 1 1 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 14 17 Paradas 3 0 Contra Golpes 4 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 55 22 2 Champions Real Madrid 54 22 3 Champions Atlético 45 22 4 Champions Villarreal 42 21 5 Europa League Betis 35 22 6 Conference League Espanyol 34 22 15 Permanencia Valencia 23 22 18 Descenso Mallorca 21 21 19 Descenso Levante 18 21 20 Descenso Real Oviedo 16 22



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/02/2026 LaLiga Betis 2-1 Valencia 09/11/2025 LaLiga Valencia 1-1 Betis 23/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Valencia 23/11/2024 LaLiga Valencia 4-2 Betis 20/04/2024 LaLiga Valencia 1-2 Betis









-Últimos Resultados del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/02/2026 LaLiga Betis 2-1 Valencia 25/01/2026 LaLiga Alavés 2-1 Betis 17/01/2026 LaLiga Betis 2-0 Villarreal 10/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Betis 04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis









-Últimos Resultados del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/02/2026 LaLiga Betis 2-1 Valencia 24/01/2026 LaLiga Valencia 3-2 Espanyol 18/01/2026 LaLiga Getafe 0-1 Valencia 10/01/2026 LaLiga Valencia 1-1 Elche 03/01/2026 LaLiga Celta 4-1 Valencia









-Próximos partidos del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 08/02/2026 18:30 LaLiga Atlético Betis 15/02/2026 21:00 LaLiga Mallorca Betis 22/02/2026 19:00 LaLiga Betis Rayo









-Próximos partidos del Valencia.

