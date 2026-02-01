Betis 2 - 1 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Betis 2 - 1 Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 1 de febrero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un encuentro disputado en el Estadio de La Cartuja, el Betis se impuso por 2-1 ante el Valencia, en un partido marcado por la intervención del VAR y la dinámica ofensiva de ambos equipos. El Valencia se adelantó en el marcador gracias a un gol de Luis Rioja en el minuto 20, asistido por Lucas Beltran. Sin embargo, el Betis igualó rápidamente el marcador con un penalti convertido por Ezequiel Avila en el minuto 23, tras una revisión del VAR que confirmó la decisión inicial del árbitro. A pesar del penalti fallado por Pepelu del Valencia en el minuto 13, también tras revisión del VAR, el partido mantuvo un ritmo intenso, con el Betis mostrando una mayor iniciativa reflejada en la posesión del balón y los remates.
El desenlace llegó en los últimos minutos cuando Pablo Fornals marcó el gol de la victoria para el Betis en el minuto 88, culminando una remontada que dejó los tres puntos en casa. Este resultado refleja el esfuerzo y la persistencia del equipo local, que logró sobreponerse al temprano gol del Valencia y aprovechar sus oportunidades. La actuación del VAR fue crucial en momentos clave del partido, manteniendo las decisiones iniciales del árbitro sobre los penaltis. Con esta victoria, el Betis se posiciona en un lugar favorable para seguir luchando por los puestos europeos, mientras que el Valencia se ve obligado a reflexionar sobre los momentos decisivos que inclinaron el resultado en contra.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL BETIS 2 - VALENCIA 1 (1-1, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Diego Llorente (Valentin Gomez, min.90+1), Ricardo Rodriguez; Sergi Altimira (Pablo Fornals, min.46), Marc Roca, Antony (Angel Ortiz, min.90+1), Nelson Deossa, Abdessamad Ezzalzouli, Ezequiel Avila (Pablo Garcia, min.67).
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Dimitri Foulquier, Eray Coemert, Jose Copete (Cesar Tarrega, min.81), Jose Gaya; Luis Rioja (Diego Lopez, min.77), Filip Ugrinic, Pepelu (Baptiste Santamaria, min.72), Arnaut Danjuma; Lucas Beltran (Andre Almeida, min.72), Hugo Duro (Umar Sadiq, min.72).
--GOLES.
0-1, min.20: Luis Rioja (Lucas Beltran) .
1-1, min.23: Ezequiel Avila, de penalti.
2-1, min.88: Pablo Fornals.
Penalty fallado por Pepelu del Valencia en el minuto 13 .
--ÁRBITRO.
Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Javier Iglesias y Pablo Gonzalez. por parte del REAL BETIS. Amonestó a Eray Coemert (min.50), Pepelu (min.53), Dimitri Foulquier (min.85), por parte del VALENCIA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.13: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para el Valencia.
Min.13: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti a favor del Valencia!
Min.22: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti para el Betis.
Min.23: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti para el Betis!
--ESTADIO.
Estadio de La Cartuja televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Betis
| Valencia
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 7
| 8
|Remates
| 14
| 17
|Pases Totales
| 208
| 216
|Corners
| 3
| 5
|Faltas
| 15
| 13
|Posesión
| 53%
| 47%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 5
|Fueras de Juego
| 2
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 56
| 42
|Ataques Peligrosos
| 31
| 28
|Centros
| 6
| 8
|Saques de Banda
| 16
| 13
|Saques de Portería
| 8
| 6
|Tratamientos
| 1
| 1
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 14
| 17
|Paradas
| 3
| 0
|Contra Golpes
| 4
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 55
| 22
|2
| Champions
| Real Madrid
| 54
| 22
|3
| Champions
| Atlético
| 45
| 22
|4
| Champions
| Villarreal
| 42
| 21
|5
| Europa League
| Betis
| 35
| 22
|6
| Conference League
| Espanyol
| 34
| 22
|15
| Permanencia
| Valencia
| 23
| 22
|18
| Descenso
| Mallorca
| 21
| 21
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 21
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 22
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/02/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Valencia
|09/11/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Betis
|23/05/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Valencia
|23/11/2024
| LaLiga
| Valencia
| 4-2
| Betis
|20/04/2024
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Betis
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/02/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Valencia
|25/01/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Betis
|17/01/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Villarreal
|10/01/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-1
| Betis
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 5-1
| Betis
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/02/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Valencia
|24/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Espanyol
|18/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Valencia
|10/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Elche
|03/01/2026
| LaLiga
| Celta
| 4-1
| Valencia
-Próximos partidos del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|08/02/2026 18:30
| LaLiga
| Atlético
| Betis
|15/02/2026 21:00
| LaLiga
| Mallorca
| Betis
|22/02/2026 19:00
| LaLiga
| Betis
| Rayo
-Próximos partidos del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|08/02/2026 21:00
| LaLiga
| Valencia
| Real Madrid
|15/02/2026 18:30
| LaLiga
| Levante
| Valencia
|22/02/2026 19:00
| LaLiga
| Villarreal
| Valencia