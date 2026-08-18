Brandon Nakashima 2 - 1 Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de agosto de 2026.





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El tenista estadounidense Brandon Nakashima ha avanzado a los octavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al ruso Daniil Medvedev por 2-1 (6-7, 7-6, 6-1) en 2 horas y 51 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al 5-5, momento en el que Daniil Medvedev rompió el servicio de Brandon Nakashima para luego cerrar el set en un tiebreak con un marcador de 7-6 a su favor. En el segundo set, la situación fue similar, con ambos jugadores manteniendo sus servicios hasta el 6-6. Sin embargo, esta vez fue Nakashima quien se llevó el tiebreak por 7-6, igualando el partido. En el tercer set, Nakashima mostró su superioridad rompiendo el servicio de Medvedev en tres ocasiones para llevarse el set 6-1. En cuanto a las estadísticas de saque, Brandon Nakashima tuvo un 56% de efectividad en su primer servicio, ganando el 47% de los puntos con su primer saque y el 26% con su segundo. Además, logró 8 aces y cometió solo 1 doble falta en todo el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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