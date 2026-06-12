Canadá 1 - 1 Bosnia y Herzegovina | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Canadá 1 - 1 Bosnia y Herzegovina: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de junio de 2026.

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Canadá ha empatado este viernes 1-1 con Bosnia y Herzegovina en un partido disputado en el BMO Field, correspondiente a la fase de grupos del Mundial. El conjunto canadiense dominó el encuentro con un 60% de posesión y 17 remates, pero fue Bosnia quien se adelantó en el marcador gracias a un gol de Jovo Lukic en el minuto 21. Canadá, que mostró más iniciativa en el ataque, encontró el empate en el minuto 78 con un gol de Cyle Larin, asistido por Promise David, tras una revisión del VAR que validó el tanto. Tajon Buchanan fue uno de los jugadores más participativos en el ataque canadiense. A pesar de las oportunidades, ninguno de los equipos logró romper la igualdad en el marcador.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: CANADÁ 1 - BOSNIA Y HERZEGOVINA 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

CANADÁ: Maxime Crepeau; Richie Laryea, Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius; Tajon Buchanan (Ali Ahmed, min.61), Ismael Kone, Stephen Eustaquio (Jonathan Osorio, min.90+1), Liam Millar (Jacob Shaffelburg, min.61); Jonathan David (Promise David, min.61), Tani Oluwaseyi (Cyle Larin, min.76).



BOSNIA Y HERZEGOVINA: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac (Dzenis Burnic, min.84); Esmir Bajraktarevic (Ivan Sunjic, min.74), Ivan Basic (Armin Gigovic, min.61), Benjamin Tahirovic, Amar Memic (Kerim Alajbegovic, min.74); Ermedin Demirovic, Jovo Lukic (Samed Bazdar, min.61).



--GOLES.

0-1, min.21: Jovo Lukic (Sead Kolasinac) .

1-1, min.78: Cyle Larin (Promise David) .





--ÁRBITRO.

Facundo Tello, asistido en las bandas por Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, en el VAR: Hernan Mastrangelo y Antonio Garcia. Amonestó a Alistair Johnston (min.11), Luc De Fougerolles (min.53), por parte de CANADÁ. Amonestó a Ermedin Demirovic (min.44), Jovo Lukic (min.45+1), Nikola Katic (min.90+3), por parte de BOSNIA Y HERZEGOVINA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.80: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Canadá.



Min.80: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Canadá debe subir al marcador.





--ESTADIO.

BMO Field (43.002 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Canadá Bosnia y Herzegovina Goles 1 1 Remates Fuera 6 5 Remates 17 8 Pases Totales 415 270 Corners 9 4 Faltas 10 19 Posesión 60% 40% Tiros Bloqueados 7 0 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 2 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 134 110 Ataques Peligrosos 80 19 Centros 20 9 Saques de Banda 33 26 Saques de Portería 7 8 Tratamientos 1 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 19 11 Paradas 2 1 Contra Golpes 1 4



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Canadá 1 1 2 Clasificado Bosnia y Herzegovina 1 1 3 Tercero ¿? Qatar 0 0 4 Eliminado Suiza 0 0



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/06/2026 World Cup Grp. B Canada 1-1 Bosnia and Herzegovina









-Últimos Resultados de Canadá.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/06/2026 World Cup Grp. B Canada 1-1 Bosnia and Herzegovina









-Últimos Resultados de Bosnia y Herzegovina.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/06/2026 World Cup Grp. B Canada 1-1 Bosnia and Herzegovina









-Próximos partidos de Canadá.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 19/06/2026 00:00 World Cup Grp. B Canada Qatar 24/06/2026 21:00 World Cup Grp. B Switzerland Canada









-Próximos partidos de Bosnia y Herzegovina.

