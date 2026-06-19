Canadá 6 - 0 Qatar | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Canadá 6 - 0 Qatar: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de junio de 2026.

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Canadá ha vencido este viernes a Qatar por 6-0 en un partido donde los norteamericanos dominaron de principio a fin. El equipo local mostró su superioridad con una posesión del 68% y 33 remates, destacando la actuación de Jonathan David, quien anotó un triplete. Cyle Larin abrió el marcador en el minuto 16, seguido por David en el 29 y 45+3. Nathan Saliba amplió la ventaja en el 64, y un autogol de Mohamed Al Mannai en el 75 puso el 5-0. David cerró la goleada en el 90+2. Qatar sufrió dos expulsiones, primero Homam Elamin en el 33, y luego Assim Madibo en el 51, lo que dejó al equipo visitante con nueve jugadores durante gran parte del encuentro.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: CANADÁ 6 - QATAR 0 (3-0, al descanso).



--EQUIPOS.

CANADÁ: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles (Jacob Shaffelburg, min.71), Derek Cornelius (Moise Bombito, min.46), Richie Laryea; Tajon Buchanan (Niko Sigur, min.83), Ismael Kone (Nathan Saliba, min.56), Stephen Eustaquio, Ali Ahmed (Tani Oluwaseyi, min.71); Jonathan David, Cyle Larin.



QATAR: Mahmud Abunada; Ayoub Al Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Elamin; Jassem Gaber (Mohamed Al Mannai, min.46), Assim Madibo, Issa Laye; Edmilson Junior (Ahmed Fathi, min.46), Yusuf Abdurisag (Sultan Al Brake, min.40), Akram Afif (Hashmi Al Hussain, min.59).



--GOLES.

1-0, min.16: Cyle Larin.

2-0, min.29: Jonathan David.

3-0, min.45(+3): Jonathan David.

4-0, min.64: Nathan Saliba.

5-0, min.75: Mohamed Al Mannai (pp).

6-0, min.90(+2): Jonathan David (Nathan Saliba) .

Penalty pitado a favor del Canada anulado, que había cometido Homam Elamin en el minuto 31 .

Gol en propia puerta Mohamed Al Mannai en el minuto 75 .





--ÁRBITRO.

Cristian Garay, asistido en las bandas por Jose Retamal y Miguel Rocha, en el VAR: Juan Lara y Rodolpho Toski. Amonestó a Derek Cornelius (min.9), por parte de CANADÁ. Amonestó a Ahmed Fathi (min.62), y, además expulsó con tarjeta roja Homam Elamin (min.33), Assim Madibo (min.51), por parte de QATAR.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.31: ¡PENALTI! - Homam Elamin (Catar) comete penalti sobre Tajon Buchanan.



Min.31: El VAR interviene, y el árbitro retira la tarjeta a Homam Elamin (Catar).



Min.44: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.



Min.51: After VAR check, the referee decided to stay with the initial call - not to award a penalty for Canadá!



Min.51: El VAR interviene, y el árbitro retira la tarjeta a Assim Madibo (Catar).



Min.33: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Canadá.



Min.33: Tras la verificación del VAR, ¡el árbitro revoca el penalti señalado a favor de Canadá!



Min.33: ¡TARJETA ROJA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide expulsar a Homam Elamin (Catar) en lugar de amonestarlo.



Min.44: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Canadá.



Min.50: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Canadá.



Min.53: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Catar.



Min.53: ¡TARJETA ROJA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide expulsar a Assim Madibo (Catar) en lugar de amonestarlo.





--ESTADIO.

BC Place (52,497 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Canadá Qatar Goles 6 0 Remates Fuera 9 1 Remates 33 2 Pases Totales 517 160 Corners 19 1 Faltas 9 10 Posesión 68% 32% Tiros Bloqueados 14 1 Fueras de Juego 1 1 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 2 Asistencias 1 0 Ataques 165 35 Ataques Peligrosos 154 3 Centros 51 2 Saques de Banda 23 9 Saques de Portería 2 13 Tratamientos 2 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 11 10 Paradas 0 4 Contra Golpes 1 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Canadá 4 2 2 Clasificado Suiza 4 2 3 Tercero ¿? Bosnia y Herzegovina 1 2 4 Eliminado Qatar 1 2



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/06/2026 World Cup Grp. B Canada 6-0 Qatar









-Últimos Resultados de Canadá.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/06/2026 World Cup Grp. B Canada 6-0 Qatar 12/06/2026 World Cup Grp. B Canada 1-1 Bosnia and Herzegovina









-Últimos Resultados de Qatar.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/06/2026 World Cup Grp. B Canada 6-0 Qatar 13/06/2026 World Cup Grp. B Qatar 1-1 Switzerland









-Próximos partidos de Canadá.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 24/06/2026 21:00 World Cup Grp. B Switzerland Canada









-Próximos partidos de Qatar.

