Canadá 6 - 0 Qatar | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Canadá 6 - 0 Qatar: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA
Canadá 6 - 0 Qatar: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 19 junio 2026 2:07
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Madrid, 19 de junio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

Canadá ha vencido este viernes a Qatar por 6-0 en un partido donde los norteamericanos dominaron de principio a fin. El equipo local mostró su superioridad con una posesión del 68% y 33 remates, destacando la actuación de Jonathan David, quien anotó un triplete. Cyle Larin abrió el marcador en el minuto 16, seguido por David en el 29 y 45+3. Nathan Saliba amplió la ventaja en el 64, y un autogol de Mohamed Al Mannai en el 75 puso el 5-0. David cerró la goleada en el 90+2. Qatar sufrió dos expulsiones, primero Homam Elamin en el 33, y luego Assim Madibo en el 51, lo que dejó al equipo visitante con nueve jugadores durante gran parte del encuentro.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CANADÁ 6 - QATAR 0 (3-0, al descanso).

--EQUIPOS.
CANADÁ: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles (Jacob Shaffelburg, min.71), Derek Cornelius (Moise Bombito, min.46), Richie Laryea; Tajon Buchanan (Niko Sigur, min.83), Ismael Kone (Nathan Saliba, min.56), Stephen Eustaquio, Ali Ahmed (Tani Oluwaseyi, min.71); Jonathan David, Cyle Larin.

QATAR: Mahmud Abunada; Ayoub Al Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Elamin; Jassem Gaber (Mohamed Al Mannai, min.46), Assim Madibo, Issa Laye; Edmilson Junior (Ahmed Fathi, min.46), Yusuf Abdurisag (Sultan Al Brake, min.40), Akram Afif (Hashmi Al Hussain, min.59).

--GOLES.
1-0, min.16: Cyle Larin.
2-0, min.29: Jonathan David.
3-0, min.45(+3): Jonathan David.
4-0, min.64: Nathan Saliba.
5-0, min.75: Mohamed Al Mannai (pp).
6-0, min.90(+2): Jonathan David (Nathan Saliba) .
Penalty pitado a favor del Canada anulado, que había cometido Homam Elamin en el minuto 31 .
Gol en propia puerta Mohamed Al Mannai en el minuto 75 .


--ÁRBITRO.
Cristian Garay, asistido en las bandas por Jose Retamal y Miguel Rocha, en el VAR: Juan Lara y Rodolpho Toski. Amonestó a Derek Cornelius (min.9), por parte de CANADÁ. Amonestó a Ahmed Fathi (min.62), y, además expulsó con tarjeta roja Homam Elamin (min.33), Assim Madibo (min.51), por parte de QATAR.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.31: ¡PENALTI! - Homam Elamin (Catar) comete penalti sobre Tajon Buchanan.

Min.31: El VAR interviene, y el árbitro retira la tarjeta a Homam Elamin (Catar).

Min.44: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.

Min.51: After VAR check, the referee decided to stay with the initial call - not to award a penalty for Canadá!

Min.51: El VAR interviene, y el árbitro retira la tarjeta a Assim Madibo (Catar).

Min.33: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Canadá.

Min.33: Tras la verificación del VAR, ¡el árbitro revoca el penalti señalado a favor de Canadá!

Min.33: ¡TARJETA ROJA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide expulsar a Homam Elamin (Catar) en lugar de amonestarlo.

Min.44: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Canadá.

Min.50: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Canadá.

Min.53: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Catar.

Min.53: ¡TARJETA ROJA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide expulsar a Assim Madibo (Catar) en lugar de amonestarlo.


--ESTADIO.
BC Place (52,497 espectadores)

-Estadísticas del partido.



Estadística Canadá Qatar
Goles 6 0
Remates Fuera 9 1
Remates 33 2
Pases Totales 517 160
Corners 19 1
Faltas 9 10
Posesión 68% 32%
Tiros Bloqueados 14 1
Fueras de Juego 1 1
Tarjetas Amarillas 1 1
Tarjetas Rojas 0 2
Asistencias 1 0
Ataques 165 35
Ataques Peligrosos 154 3
Centros 51 2
Saques de Banda 23 9
Saques de Portería 2 13
Tratamientos 2 3
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 11 10
Paradas 0 4
Contra Golpes 1 3



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Clasificado Canadá 4 2
2 Clasificado Suiza 4 2
3 Tercero ¿? Bosnia y Herzegovina 1 2
4 Eliminado Qatar 1 2



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/06/2026 World Cup Grp. B Canada 6-0 Qatar




-Últimos Resultados de Canadá.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/06/2026 World Cup Grp. B Canada 6-0 Qatar
12/06/2026 World Cup Grp. B Canada 1-1 Bosnia and Herzegovina




-Últimos Resultados de Qatar.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/06/2026 World Cup Grp. B Canada 6-0 Qatar
13/06/2026 World Cup Grp. B Qatar 1-1 Switzerland




-Próximos partidos de Canadá.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
24/06/2026 21:00 World Cup Grp. B Switzerland Canada




-Próximos partidos de Qatar.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
24/06/2026 21:00 World Cup Grp. B Bosnia and Herzegovina Qatar


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