Canadá 6 - 0 Qatar | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Canadá 6 - 0 Qatar: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 19 de junio de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
Canadá ha vencido este viernes a Qatar por 6-0 en un partido donde los norteamericanos dominaron de principio a fin. El equipo local mostró su superioridad con una posesión del 68% y 33 remates, destacando la actuación de Jonathan David, quien anotó un triplete. Cyle Larin abrió el marcador en el minuto 16, seguido por David en el 29 y 45+3. Nathan Saliba amplió la ventaja en el 64, y un autogol de Mohamed Al Mannai en el 75 puso el 5-0. David cerró la goleada en el 90+2. Qatar sufrió dos expulsiones, primero Homam Elamin en el 33, y luego Assim Madibo en el 51, lo que dejó al equipo visitante con nueve jugadores durante gran parte del encuentro.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: CANADÁ 6 - QATAR 0 (3-0, al descanso).
--EQUIPOS.
CANADÁ: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles (Jacob Shaffelburg, min.71), Derek Cornelius (Moise Bombito, min.46), Richie Laryea; Tajon Buchanan (Niko Sigur, min.83), Ismael Kone (Nathan Saliba, min.56), Stephen Eustaquio, Ali Ahmed (Tani Oluwaseyi, min.71); Jonathan David, Cyle Larin.
QATAR: Mahmud Abunada; Ayoub Al Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Elamin; Jassem Gaber (Mohamed Al Mannai, min.46), Assim Madibo, Issa Laye; Edmilson Junior (Ahmed Fathi, min.46), Yusuf Abdurisag (Sultan Al Brake, min.40), Akram Afif (Hashmi Al Hussain, min.59).
--GOLES.
1-0, min.16: Cyle Larin.
2-0, min.29: Jonathan David.
3-0, min.45(+3): Jonathan David.
4-0, min.64: Nathan Saliba.
5-0, min.75: Mohamed Al Mannai (pp).
6-0, min.90(+2): Jonathan David (Nathan Saliba) .
Penalty pitado a favor del Canada anulado, que había cometido Homam Elamin en el minuto 31 .
Gol en propia puerta Mohamed Al Mannai en el minuto 75 .
--ÁRBITRO.
Cristian Garay, asistido en las bandas por Jose Retamal y Miguel Rocha, en el VAR: Juan Lara y Rodolpho Toski. Amonestó a Derek Cornelius (min.9), por parte de CANADÁ. Amonestó a Ahmed Fathi (min.62), y, además expulsó con tarjeta roja Homam Elamin (min.33), Assim Madibo (min.51), por parte de QATAR.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.31: ¡PENALTI! - Homam Elamin (Catar) comete penalti sobre Tajon Buchanan.
Min.31: El VAR interviene, y el árbitro retira la tarjeta a Homam Elamin (Catar).
Min.44: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.
Min.51: After VAR check, the referee decided to stay with the initial call - not to award a penalty for Canadá!
Min.51: El VAR interviene, y el árbitro retira la tarjeta a Assim Madibo (Catar).
Min.33: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Canadá.
Min.33: Tras la verificación del VAR, ¡el árbitro revoca el penalti señalado a favor de Canadá!
Min.33: ¡TARJETA ROJA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide expulsar a Homam Elamin (Catar) en lugar de amonestarlo.
Min.44: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Canadá.
Min.50: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Canadá.
Min.53: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Catar.
Min.53: ¡TARJETA ROJA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide expulsar a Assim Madibo (Catar) en lugar de amonestarlo.
--ESTADIO.
BC Place (52,497 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Canadá
| Qatar
|Goles
| 6
| 0
|Remates Fuera
| 9
| 1
|Remates
| 33
| 2
|Pases Totales
| 517
| 160
|Corners
| 19
| 1
|Faltas
| 9
| 10
|Posesión
| 68%
| 32%
|Tiros Bloqueados
| 14
| 1
|Fueras de Juego
| 1
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 2
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 165
| 35
|Ataques Peligrosos
| 154
| 3
|Centros
| 51
| 2
|Saques de Banda
| 23
| 9
|Saques de Portería
| 2
| 13
|Tratamientos
| 2
| 3
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 11
| 10
|Paradas
| 0
| 4
|Contra Golpes
| 1
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Clasificado
| Canadá
| 4
| 2
|2
| Clasificado
| Suiza
| 4
| 2
|3
| Tercero ¿?
| Bosnia y Herzegovina
| 1
| 2
|4
| Eliminado
| Qatar
| 1
| 2
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/06/2026
| World Cup Grp. B
| Canada
| 6-0
| Qatar
-Últimos Resultados de Canadá.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/06/2026
| World Cup Grp. B
| Canada
| 6-0
| Qatar
|12/06/2026
| World Cup Grp. B
| Canada
| 1-1
| Bosnia and Herzegovina
-Últimos Resultados de Qatar.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/06/2026
| World Cup Grp. B
| Canada
| 6-0
| Qatar
|13/06/2026
| World Cup Grp. B
| Qatar
| 1-1
| Switzerland
-Próximos partidos de Canadá.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|24/06/2026 21:00
| World Cup Grp. B
| Switzerland
| Canada
-Próximos partidos de Qatar.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|24/06/2026 21:00
| World Cup Grp. B
| Bosnia and Herzegovina
| Qatar