Carlos Alcaraz 2 - 1 Alex Michelsen: resumen y estadísticas del partido de Japan Open Tennis Championships (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de octubre de 2026.





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El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a los octavos de final del torneo Japan Open Tennis Championships, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Alex Michelsen por 7-6, 4-6, 6-1 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 31 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron un juego equilibrado, con varios intercambios de 'breaks'. Alcaraz logró imponerse en el 'tie-break' por 7-6. En el segundo set, Michelsen rompió el servicio de Alcaraz en varias ocasiones, llevándose el set por 6-4. En el tercer set, Alcaraz dominó con autoridad, logrando tres 'breaks' y cerrando el set 6-1. Estadísticas de saque de Carlos Alcaraz: tuvo un 64% de efectividad en el primer servicio, ganó el 60% de los puntos con su servicio y cometió 5 dobles faltas.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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