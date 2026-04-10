Carlos Alcaraz 2 - 0 Alexander Bublik: resumen y estadísticas del partido de Rolex Monte Carlo Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de abril de 2026.





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El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a las semifinales del torneo Rolex Monte Carlo Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000, que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida al kazajo Alexander Bublik con un resultado de 6-3, 6-0 en un partido que duró aproximadamente una hora. En el primer set, Carlos Alcaraz logró tres 'breaks' contra Alexander Bublik, rompiendo su servicio en los juegos 1, 7 y 9, mientras que Bublik solo consiguió un 'break' en el juego 4. Alcaraz mantuvo su servicio en los juegos 2, 6 y 8, cerrando el set con un marcador de 6-3. En el segundo set, Alcaraz dominó completamente, logrando romper el servicio de Bublik en los juegos 2, 4 y 6, sin conceder ningún juego, y manteniendo su servicio en los juegos 1, 3 y 5, finalizando el set con un contundente 6-0. En cuanto a las estadísticas de saque, Carlos Alcaraz tuvo un 57% de efectividad en su primer servicio, ganando el 64% de los puntos con su servicio a lo largo del partido. Además, logró 3 aces y cometió 2 dobles faltas.



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