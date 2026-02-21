Carlos Alcaraz 2 - 0 Arthur Fils: resumen y estadísticas del partido de Qatar Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

El tenista español Carlos Alcaraz se ha proclamado campeón del torneo Qatar Open, de categoría ATP Tour 500, y que se disputa en pista dura, tras ganar al francés Arthur Fils (6-2, 6-1) en la final. Carlos Alcaraz mostró una dominante actuación en el partido, logrando romper el servicio de su oponente en múltiples ocasiones. En el primer set, Alcaraz consiguió dos 'breaks' que le permitieron asegurar el set por 6-2. Mantuvo su impulso en el segundo set, donde volvió a romper el servicio de Fils tres veces, cerrando el set y el partido con un contundente 6-1. En cuanto a las estadísticas de saque, Alcaraz tuvo un destacado desempeño. Logró un 82% de efectividad en su primer servicio y ganó el 85% de los puntos jugados en su primer saque, lo que fue clave para su victoria. Además, Alcaraz demostró su habilidad en el retorno, ganando un significativo porcentaje de puntos en el servicio de Fils. Su capacidad para presionar constantemente el saque de su rival quedó evidenciada en los cinco 'breaks' conseguidos a lo largo del partido. Este triunfo en el Qatar Open añade otro título importante a la carrera de Carlos Alcaraz, consolidando su posición como uno de los tenistas más prometedores y destacados del circuito ATP.



