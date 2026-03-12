Carlos Alcaraz 2 - 0 Casper Ruud: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a los cuartos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al noruego Casper Ruud (6-1, 7-6) en Indian Wells. Carlos Alcaraz demostró un rendimiento sólido a lo largo del partido, especialmente en su servicio, donde logró un 69% de efectividad en su primer servicio y consiguió 7 aces. A pesar de cometer solo 1 doble falta, su capacidad para ganar puntos en su primer servicio (29) y en su segundo servicio (10) fue crucial para su victoria. Además, Alcaraz fue eficaz al convertir 3 de las oportunidades de break que se le presentaron, lo que le permitió tomar la iniciativa en varios momentos clave del encuentro. Por otro lado, Casper Ruud tuvo un 66% de efectividad en su primer servicio y logró 8 aces. Sin embargo, Ruud no pudo capitalizar sus oportunidades de break, lo que marcó una diferencia significativa en el desarrollo del partido. A pesar de sus esfuerzos, Ruud solo pudo salvar 5 de las oportunidades de break en su contra, lo que finalmente no fue suficiente para superar a Alcaraz. Este triunfo lleva a Carlos Alcaraz a la siguiente ronda del torneo, donde buscará seguir avanzando y consolidar su posición en el circuito ATP.



