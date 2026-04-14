Carlos Alcaraz 2 - 0 Otto Virtanen: resumen y estadísticas del partido de Barcelona Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de abril de 2026.





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El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a los octavos de final del torneo Barcelona Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al finlandés Otto Virtanen por la vía rápida con un resultado de 6-4, 6-2 en un tiempo de duración del partido de 1 hora y 26 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta el noveno juego, donde Alcaraz logró romper el servicio de Virtanen para cerrar el set 6-4. En el segundo set, Alcaraz comenzó fuerte rompiendo el servicio de Virtanen en el segundo juego. Aunque Virtanen recuperó un break en el tercer juego, Alcaraz respondió inmediatamente con otro break y mantuvo su servicio para llevarse el set 6-2. En términos de estadísticas de servicio, Carlos Alcaraz tuvo un 67% de efectividad en su primer servicio, ganando el 64% de los puntos con su primer saque y el 55% con su segundo. Además, logró salvar 5 de las 9 oportunidades de break que enfrentó y consiguió romper el servicio de su oponente en 4 ocasiones durante el partido.



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