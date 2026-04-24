Caty McNally 2 - 0 Victoria Mboko: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de abril de 2026.





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La tenista estadounidense Caty McNally ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Madrid Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la canadiense Victoria Mboko por 6-4, 6-2 en 1 hora y 18 minutos. En el primer set, Caty McNally logró romper el servicio de Victoria Mboko en el primer juego, consiguiendo un total de 3 'breaks' a lo largo del set. McNally mantuvo su servicio en 5 ocasiones, mientras que Mboko lo hizo en 4. El set terminó 6-4 a favor de McNally. En el segundo set, McNally continuó con su dominio, rompiendo el servicio de Mboko en 3 ocasiones. McNally mantuvo su servicio en 3 ocasiones, mientras que Mboko solo pudo mantenerlo una vez. El set concluyó 6-2 a favor de McNally. En cuanto a las estadísticas de saque, McNally tuvo un 80% de efectividad en su primer servicio, ganando el 61% de los puntos con su primer saque y el 67% con su segundo. Además, cometió 1 doble falta y no realizó aces.



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