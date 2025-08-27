Celta de Vigo 1 - 1 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 27 de agosto de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el enfrentamiento en Abanca Balaidos, Celta de Vigo y Betis terminaron empatados a uno, resultado que se mantuvo desde el descanso tras los goles de Marc Bartra por el Betis en el minuto 45, asistido por Giovani Lo Celso, y de Hugo Alvarez por el Celta en el minuto 48. A pesar de la igualdad en el marcador, el Betis mostró superioridad en posesión de balón con un 53% frente al 47% del Celta, además de generar más ataques durante el partido. Sin embargo, ambos equipos tuvieron una actuación equilibrada en términos de remates y faltas cometidas.
El árbitro Jesus Gil tuvo que intervenir en varias ocasiones, mostrando tarjetas amarillas a Yoel Lago del Celta y a Sergi Altimira y Pablo Garcia del Betis, manteniendo el control del juego sin que hubiera necesidad de cambios significativos por decisiones del VAR. La actuación de Hugo Alvarez destacó no solo por su gol que equilibró el marcador sino también por su participación activa en el ataque del Celta de Vigo, mientras que el Betis, a través de la gestión del balón y la creación de oportunidades, buscó sin éxito decantar el resultado a su favor.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: CELTA DE VIGO 1 - REAL BETIS 1 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Mihailo Ristic (Marcos Alonso, min.58); Oscar Mingueza, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Hugo Alvarez (Bryan Zaragoza, min.72), Pablo Duran (Iago Aspas, min.72), Williot Swedberg (Javi Rueda, min.46), Borja Iglesias (Ferran Jutgla, min.67).
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez; Sergi Altimira (Cedric Bakambu, min.72), Pablo Fornals (Valentin Gomez, min.72), Aitor Ruibal (Pablo Garcia, min.55), Giovani Lo Celso (Dani Perez, min.90), Rodrigo Riquelme (Ezequiel Avila, min.72), Juan Hernandez.
--GOLES.
0-1, min.45: Marc Bartra (Giovani Lo Celso) .
1-1, min.48: Hugo Alvarez.
--ÁRBITRO.
Jesus Gil, asistido en las bandas por Diego Barbero y Javier Martinez, en el VAR: Pablo Gonzalez y Jose Antonio Lopez. Amonestó a Yoel Lago (min.74), por parte del CELTA DE VIGO. Amonestó a Sergi Altimira (min.34), Pablo Garcia (min.90+5), por parte del REAL BETIS.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Abanca Balaidos
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Celta de Vigo
| Real Betis
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 4
| 3
|Remates
| 9
| 5
|Pases Totales
| 164
| 340
|Corners
| 10
| 4
|Faltas
| 12
| 12
|Posesión
| 47%
| 53%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 0
|Fueras de Juego
| 5
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 26
| 61
|Ataques Peligrosos
| 13
| 31
|Centros
| 11
| 4
|Saques de Banda
| 6
| 7
|Saques de Portería
| 3
| 4
|Tratamientos
| 1
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 14
| 17
|Paradas
| 0
| 3
|Contra Golpes
| 1
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Villarreal
| 6
| 2
|2
| Champions
| Barcelona
| 6
| 2
|3
| Champions
| Real Madrid
| 6
| 2
|4
| Champions
| Getafe
| 6
| 2
|5
| Europa League
| Athletic Bilbao
| 6
| 2
|6
| Conference League
| Betis
| 5
| 3
|13
| Permanencia
| Celta
| 2
| 3
|18
| Descenso
| Sevilla
| 0
| 2
|19
| Descenso
| Oviedo
| 0
| 2
|20
| Descenso
| Girona
| 0
| 2
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Betis
|08/02/2025
| LaLiga
| Celta
| 3-2
| Betis
|10/11/2024
| LaLiga
| Betis
| 2-2
| Celta
|12/04/2024
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Celta
|03/01/2024
| LaLiga
| Celta
| 2-1
| Betis
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Celta
|17/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Getafe
|24/05/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Celta
|18/05/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Rayo
|13/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Celta
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Alavés
|18/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Betis
|23/05/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Valencia
|18/05/2025
| LaLiga
| Atlético
| 4-1
| Betis
|15/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 2-2
| Betis
-Próximos partidos del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|31/08/2025 17:00
| LaLiga
| Celta
| Villarreal
|14/09/2025 14:00
| LaLiga
| Celta
| Girona
|21/09/2025 19:00
| LaLiga
| Rayo
| Celta
-Próximos partidos del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|31/08/2025 19:00
| LaLiga
| Betis
| Athletic Bilbao
|13/09/2025 16:15
| LaLiga
| Levante
| Betis
|21/09/2025 19:00
| LaLiga
| Betis
| Real Sociedad