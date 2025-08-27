Celta de Vigo 1 - 1 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 27 de agosto de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el enfrentamiento en Abanca Balaidos, Celta de Vigo y Betis terminaron empatados a uno, resultado que se mantuvo desde el descanso tras los goles de Marc Bartra por el Betis en el minuto 45, asistido por Giovani Lo Celso, y de Hugo Alvarez por el Celta en el minuto 48. A pesar de la igualdad en el marcador, el Betis mostró superioridad en posesión de balón con un 53% frente al 47% del Celta, además de generar más ataques durante el partido. Sin embargo, ambos equipos tuvieron una actuación equilibrada en términos de remates y faltas cometidas. El árbitro Jesus Gil tuvo que intervenir en varias ocasiones, mostrando tarjetas amarillas a Yoel Lago del Celta y a Sergi Altimira y Pablo Garcia del Betis, manteniendo el control del juego sin que hubiera necesidad de cambios significativos por decisiones del VAR. La actuación de Hugo Alvarez destacó no solo por su gol que equilibró el marcador sino también por su participación activa en el ataque del Celta de Vigo, mientras que el Betis, a través de la gestión del balón y la creación de oportunidades, buscó sin éxito decantar el resultado a su favor.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: CELTA DE VIGO 1 - REAL BETIS 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Mihailo Ristic (Marcos Alonso, min.58); Oscar Mingueza, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Hugo Alvarez (Bryan Zaragoza, min.72), Pablo Duran (Iago Aspas, min.72), Williot Swedberg (Javi Rueda, min.46), Borja Iglesias (Ferran Jutgla, min.67).



REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez; Sergi Altimira (Cedric Bakambu, min.72), Pablo Fornals (Valentin Gomez, min.72), Aitor Ruibal (Pablo Garcia, min.55), Giovani Lo Celso (Dani Perez, min.90), Rodrigo Riquelme (Ezequiel Avila, min.72), Juan Hernandez.



--GOLES.

0-1, min.45: Marc Bartra (Giovani Lo Celso) .

1-1, min.48: Hugo Alvarez.





--ÁRBITRO.

Jesus Gil, asistido en las bandas por Diego Barbero y Javier Martinez, en el VAR: Pablo Gonzalez y Jose Antonio Lopez. Amonestó a Yoel Lago (min.74), por parte del CELTA DE VIGO. Amonestó a Sergi Altimira (min.34), Pablo Garcia (min.90+5), por parte del REAL BETIS.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Abanca Balaidos



-Estadísticas del partido.

Estadística Celta de Vigo Real Betis Goles 1 1 Remates Fuera 4 3 Remates 9 5 Pases Totales 164 340 Corners 10 4 Faltas 12 12 Posesión 47% 53% Tiros Bloqueados 1 0 Fueras de Juego 5 2 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 26 61 Ataques Peligrosos 13 31 Centros 11 4 Saques de Banda 6 7 Saques de Portería 3 4 Tratamientos 1 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 14 17 Paradas 0 3 Contra Golpes 1 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Villarreal 6 2 2 Champions Barcelona 6 2 3 Champions Real Madrid 6 2 4 Champions Getafe 6 2 5 Europa League Athletic Bilbao 6 2 6 Conference League Betis 5 3 13 Permanencia Celta 2 3 18 Descenso Sevilla 0 2 19 Descenso Oviedo 0 2 20 Descenso Girona 0 2



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Betis 08/02/2025 LaLiga Celta 3-2 Betis 10/11/2024 LaLiga Betis 2-2 Celta 12/04/2024 LaLiga Betis 2-1 Celta 03/01/2024 LaLiga Celta 2-1 Betis









-Últimos Resultados del Celta de Vigo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/08/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Celta 17/08/2025 LaLiga Celta 0-2 Getafe 24/05/2025 LaLiga Getafe 1-2 Celta 18/05/2025 LaLiga Celta 1-2 Rayo 13/05/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Celta









-Últimos Resultados del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/08/2025 LaLiga Betis 1-0 Alavés 18/08/2025 LaLiga Elche 1-1 Betis 23/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Valencia 18/05/2025 LaLiga Atlético 4-1 Betis 15/05/2025 LaLiga Rayo 2-2 Betis









-Próximos partidos del Celta de Vigo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 31/08/2025 17:00 LaLiga Celta Villarreal 14/09/2025 14:00 LaLiga Celta Girona 21/09/2025 19:00 LaLiga Rayo Celta









-Próximos partidos del Betis.

