Celta de Vigo 3 - 1 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Actualizado: domingo, 3 mayo 2026 16:01
Madrid, 3 de mayo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Celta de Vigo se impuso este jueves por 3-1 al Elche en el estadio Abanca Balaidos, en un partido en el que los locales supieron aprovechar sus oportunidades a pesar de ceder la posesión del balón a su rival. Hugo Álvarez abrió el marcador en el minuto 14 tras una asistencia de Javi Rueda, y poco después, Iago Aspas amplió la ventaja para el conjunto gallego en el 30', asistido por Ferran Jutglà. A pesar de que el Elche dominó en términos de posesión y remates, fue el Celta quien se mostró más efectivo de cara a gol. Andre Silva recortó distancias para el Elche en el 82' desde el punto de penalti, pero Borja Iglesias selló la victoria para los celestes en el 85', tras un pase de Williot Swedberg.

Con esta victoria, el Celta de Vigo suma 50 puntos y se mantiene en la sexta posición de la tabla, en puestos de Europa League, mientras que el Elche, con 38 puntos, sigue en la decimocuarta posición. A falta de cuatro jornadas para el final, el Barcelona se consagra matemáticamente campeón de LaLiga con 88 puntos, asegurando su clasificación para la próxima edición de la Champions. En el partido, Iago Aspas fue el jugador más participativo en ataque para el Celta, contribuyendo significativamente a la victoria de su equipo.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CELTA DE VIGO 3 - ELCHE 1 (2-0, al descanso).

--EQUIPOS.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Alvaro Nunez (Oscar Mingueza, min.78); Javi Rueda (Manu Fernandez, min.46), Fer Lopez, Sergio Carreira, Hugo Alvarez (Williot Swedberg, min.71), Iago Aspas (Jones El-Abdellaoui, min.63), Ilaix Moriba, Ferran Jutgla (Borja Iglesias, min.71).

ELCHE: Matias Dituro; Tete Morente (Hector Fort, min.69), John Donald, David Affengruber (Victor Chust, min.59), Pedro Bigas, Adria Pedrosa (Josan, min.69); Marc Aguado (Lucas Cepeda, min.77), Aleix Febas, Gonzalo Villar (Martim Neto, min.59); Alvaro Rodriguez, Andre Silva.

--GOLES.
1-0, min.14: Hugo Alvarez (Javi Rueda) .
2-0, min.30: Iago Aspas (Ferran Jutgla) .
2-1, min.82: Andre Silva, de penalti.
3-1, min.85: Borja Iglesias (Williot Swedberg) .


--ÁRBITRO.
Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Daniel Trujillo y Pablo Gonzalez. Amonestó a Javi Rueda (min.41), Yoel Lago (min.83), por parte del CELTA DE VIGO. Amonestó a Gonzalo Villar (min.28), por parte del ELCHE.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Abanca Balaidos (15,401 espectadores)

-Estadísticas del partido.



Estadística Celta de Vigo Elche
Goles 3 1
Remates Fuera 0 8
Remates 6 15
Pases Totales 308 596
Corners 4 2
Faltas 14 15
Posesión 33% 67%
Tiros Bloqueados 2 3
Fueras de Juego 0 1
Tarjetas Amarillas 2 1
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 3 0
Ataques 61 135
Ataques Peligrosos 25 59
Centros 7 14
Saques de Banda 14 21
Saques de Portería 11 4
Tratamientos 4 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 16 14
Paradas 3 1
Contra Golpes 6 3



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 88 34
2 Champions Real Madrid 74 33
3 Champions Villarreal 68 34
4 Champions Atlético 63 34
5 Europa League Betis 50 33
6 Conference League Celta 47 34
14 Permanencia Elche 38 34
18 Descenso Sevilla 34 33
19 Descenso Levante 33 34
20 Descenso Real Oviedo 28 33



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/05/2026 LaLiga Celta 3-1 Elche
28/09/2025 LaLiga Elche 2-1 Celta
26/04/2023 LaLiga Celta 1-0 Elche
06/01/2023 LaLiga Elche 0-1 Celta




-Últimos Resultados del Celta de Vigo.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/05/2026 LaLiga Celta 3-1 Elche
26/04/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Celta
22/04/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Celta
12/04/2026 LaLiga Celta 0-3 Real Oviedo
05/04/2026 LaLiga Valencia 2-3 Celta




-Últimos Resultados del Elche.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/05/2026 LaLiga Celta 3-1 Elche
26/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Elche
22/04/2026 LaLiga Elche 3-2 Atlético
11/04/2026 LaLiga Elche 1-0 Valencia
03/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Elche




-Próximos partidos del Celta de Vigo.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
09/05/2026 18:30 LaLiga Atlético Celta
12/05/2026 19:00 LaLiga Celta Levante
17/05/2026 19:00 LaLiga Athletic Bilbao Celta




-Próximos partidos del Elche.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
09/05/2026 14:00 LaLiga Elche Alavés
12/05/2026 20:00 LaLiga Betis Elche
17/05/2026 19:00 LaLiga Elche Getafe


