Celta de Vigo 3 - 1 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 3 de mayo de 2026.
El Celta de Vigo se impuso este jueves por 3-1 al Elche en el estadio Abanca Balaidos, en un partido en el que los locales supieron aprovechar sus oportunidades a pesar de ceder la posesión del balón a su rival. Hugo Álvarez abrió el marcador en el minuto 14 tras una asistencia de Javi Rueda, y poco después, Iago Aspas amplió la ventaja para el conjunto gallego en el 30', asistido por Ferran Jutglà. A pesar de que el Elche dominó en términos de posesión y remates, fue el Celta quien se mostró más efectivo de cara a gol. Andre Silva recortó distancias para el Elche en el 82' desde el punto de penalti, pero Borja Iglesias selló la victoria para los celestes en el 85', tras un pase de Williot Swedberg.
Con esta victoria, el Celta de Vigo suma 50 puntos y se mantiene en la sexta posición de la tabla, en puestos de Europa League, mientras que el Elche, con 38 puntos, sigue en la decimocuarta posición. A falta de cuatro jornadas para el final, el Barcelona se consagra matemáticamente campeón de LaLiga con 88 puntos, asegurando su clasificación para la próxima edición de la Champions. En el partido, Iago Aspas fue el jugador más participativo en ataque para el Celta, contribuyendo significativamente a la victoria de su equipo.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: CELTA DE VIGO 3 - ELCHE 1 (2-0, al descanso).
--EQUIPOS.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Alvaro Nunez (Oscar Mingueza, min.78); Javi Rueda (Manu Fernandez, min.46), Fer Lopez, Sergio Carreira, Hugo Alvarez (Williot Swedberg, min.71), Iago Aspas (Jones El-Abdellaoui, min.63), Ilaix Moriba, Ferran Jutgla (Borja Iglesias, min.71).
ELCHE: Matias Dituro; Tete Morente (Hector Fort, min.69), John Donald, David Affengruber (Victor Chust, min.59), Pedro Bigas, Adria Pedrosa (Josan, min.69); Marc Aguado (Lucas Cepeda, min.77), Aleix Febas, Gonzalo Villar (Martim Neto, min.59); Alvaro Rodriguez, Andre Silva.
--GOLES.
1-0, min.14: Hugo Alvarez (Javi Rueda) .
2-0, min.30: Iago Aspas (Ferran Jutgla) .
2-1, min.82: Andre Silva, de penalti.
3-1, min.85: Borja Iglesias (Williot Swedberg) .
--ÁRBITRO.
Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Daniel Trujillo y Pablo Gonzalez. Amonestó a Javi Rueda (min.41), Yoel Lago (min.83), por parte del CELTA DE VIGO. Amonestó a Gonzalo Villar (min.28), por parte del ELCHE.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Abanca Balaidos (15,401 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Celta de Vigo
| Elche
|Goles
| 3
| 1
|Remates Fuera
| 0
| 8
|Remates
| 6
| 15
|Pases Totales
| 308
| 596
|Corners
| 4
| 2
|Faltas
| 14
| 15
|Posesión
| 33%
| 67%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 3
|Fueras de Juego
| 0
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 3
| 0
|Ataques
| 61
| 135
|Ataques Peligrosos
| 25
| 59
|Centros
| 7
| 14
|Saques de Banda
| 14
| 21
|Saques de Portería
| 11
| 4
|Tratamientos
| 4
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 16
| 14
|Paradas
| 3
| 1
|Contra Golpes
| 6
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 88
| 34
|2
| Champions
| Real Madrid
| 74
| 33
|3
| Champions
| Villarreal
| 68
| 34
|4
| Champions
| Atlético
| 63
| 34
|5
| Europa League
| Betis
| 50
| 33
|6
| Conference League
| Celta
| 47
| 34
|14
| Permanencia
| Elche
| 38
| 34
|18
| Descenso
| Sevilla
| 34
| 33
|19
| Descenso
| Levante
| 33
| 34
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 33
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-1
| Elche
|28/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Celta
|26/04/2023
| LaLiga
| Celta
| 1-0
| Elche
|06/01/2023
| LaLiga
| Elche
| 0-1
| Celta
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-1
| Elche
|26/04/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Celta
|22/04/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Celta
|12/04/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-3
| Real Oviedo
|05/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Celta
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-1
| Elche
|26/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-2
| Elche
|22/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 3-2
| Atlético
|11/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Valencia
|03/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Elche
-Próximos partidos del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|09/05/2026 18:30
| LaLiga
| Atlético
| Celta
|12/05/2026 19:00
| LaLiga
| Celta
| Levante
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Celta
-Próximos partidos del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|09/05/2026 14:00
| LaLiga
| Elche
| Alavés
|12/05/2026 20:00
| LaLiga
| Betis
| Elche
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Elche
| Getafe