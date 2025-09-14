Celta de Vigo 1 - 1 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 14 de septiembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el encuentro disputado en Abanca Balaidos, Celta de Vigo y Girona terminaron igualados a un gol, con los visitantes adelantándose en el marcador gracias a un gol de Vladyslav Vanat, asistido por Ivan Martin en el minuto 12. La balanza se equilibró en los últimos instantes del partido cuando Borja Iglesias convirtió un penalti en el tiempo añadido, minuto 90(+3), tras una revisión por VAR que confirmó la decisión de penalti a favor del Celta de Vigo. Este resultado deja al Celta de Vigo con 4 puntos tras 5 jornadas, situándolos en la parte baja de la tabla, mientras que el Girona, con un punto en 4 partidos, sigue luchando en la zona de descenso. El Celta de Vigo mostró un mayor dominio en el juego, evidenciado por una posesión del 59% y un mayor número de remates, 19 en total, frente a los 14 del Girona. A pesar de la igualdad en el marcador, el Celta de Vigo llevó la iniciativa durante la mayor parte del partido, reflejado en sus 620 pases totales y 10 corners, en contraste con los 437 pases y 3 corners del Girona. La intervención del VAR fue decisiva para el resultado final, confirmando la sanción de un penalti a favor del equipo local, lo que permitió a Borja Iglesias igualar el marcador y rescatar un punto para su equipo.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: CELTA DE VIGO 1 - GIRONA 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez (Carl Starfelt, min.71), Carlos Dominguez, Manu Fernandez (Javi Rueda, min.80); Sergio Carreira, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza, Iago Aspas (Hugo Alvarez, min.70), Pablo Duran (Bryan Zaragoza, min.60), Ferran Jutgla (Borja Iglesias, min.59).



GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez (Alejandro Frances, min.67), Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Axel Witsel, Ivan Martin (Jhon Solis, min.82), Azzedine Ounahi (Donny van de Beek, min.82); Yaser Asprilla, Vladyslav Vanat (Bryan Gil, min.67), Joel Roca (Cristian Portu, min.46).



--GOLES.

0-1, min.12: Vladyslav Vanat (Ivan Martin) .

1-1, min.90(+3): Borja Iglesias, de penalti.

Amarilla al banquillo, a Michel del Girona en el minuto 90 +1.





--ÁRBITRO.

Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Judit Romano, en el VAR: Jorge Figueroa y Mario Melero. por parte del CELTA DE VIGO. Amonestó a Azzedine Ounahi (min.26), Alejandro Frances (min.80), Cristian Portu (min.90+1), por parte del GIRONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.90(+1) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para el Celta.



Min.90(+2) : REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.





--ESTADIO.

Abanca Balaidos televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Celta de Vigo Girona Goles 1 1 Remates Fuera 9 2 Remates 19 14 Pases Totales 620 437 Corners 10 3 Faltas 7 10 Posesión 59% 41% Tiros Bloqueados 3 4 Fueras de Juego 0 1 Tarjetas Amarillas 0 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 119 60 Ataques Peligrosos 63 42 Centros 23 5 Saques de Banda 16 8 Saques de Portería 4 12 Tratamientos 2 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 11 7 Paradas 7 6 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 12 4 2 Champions Athletic Bilbao 9 4 3 Champions Getafe 9 4 4 Champions Villarreal 7 4 5 Europa League Barcelona 7 3 6 Conference League Espanyol 7 3 14 Permanencia Celta 4 5 18 Descenso Mallorca 1 3 19 Descenso Girona 1 4 20 Descenso Levante 0 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/09/2025 LaLiga Celta 1-1 Girona 01/03/2025 LaLiga Girona 2-2 Celta 29/09/2024 LaLiga Celta 1-1 Girona 28/01/2024 LaLiga Celta 0-1 Girona 27/10/2023 LaLiga Girona 1-0 Celta









-Últimos Resultados del Celta de Vigo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/09/2025 LaLiga Celta 1-1 Girona 31/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Villarreal 27/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Betis 23/08/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Celta 17/08/2025 LaLiga Celta 0-2 Getafe









-Últimos Resultados del Girona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/09/2025 LaLiga Celta 1-1 Girona 30/08/2025 LaLiga Girona 0-2 Sevilla 24/08/2025 LaLiga Villarreal 5-0 Girona 15/08/2025 LaLiga Girona 1-3 Rayo 25/05/2025 LaLiga Girona 0-4 Atlético









-Próximos partidos del Celta de Vigo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 21/09/2025 14:00 LaLiga Rayo Celta 28/09/2025 16:15 LaLiga Elche Celta 05/10/2025 21:00 LaLiga Celta Atlético









-Próximos partidos del Girona.

