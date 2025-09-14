Celta de Vigo 1 - 1 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 14 de septiembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el encuentro disputado en Abanca Balaidos, Celta de Vigo y Girona terminaron igualados a un gol, con los visitantes adelantándose en el marcador gracias a un gol de Vladyslav Vanat, asistido por Ivan Martin en el minuto 12. La balanza se equilibró en los últimos instantes del partido cuando Borja Iglesias convirtió un penalti en el tiempo añadido, minuto 90(+3), tras una revisión por VAR que confirmó la decisión de penalti a favor del Celta de Vigo. Este resultado deja al Celta de Vigo con 4 puntos tras 5 jornadas, situándolos en la parte baja de la tabla, mientras que el Girona, con un punto en 4 partidos, sigue luchando en la zona de descenso.
El Celta de Vigo mostró un mayor dominio en el juego, evidenciado por una posesión del 59% y un mayor número de remates, 19 en total, frente a los 14 del Girona. A pesar de la igualdad en el marcador, el Celta de Vigo llevó la iniciativa durante la mayor parte del partido, reflejado en sus 620 pases totales y 10 corners, en contraste con los 437 pases y 3 corners del Girona. La intervención del VAR fue decisiva para el resultado final, confirmando la sanción de un penalti a favor del equipo local, lo que permitió a Borja Iglesias igualar el marcador y rescatar un punto para su equipo.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: CELTA DE VIGO 1 - GIRONA 1 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez (Carl Starfelt, min.71), Carlos Dominguez, Manu Fernandez (Javi Rueda, min.80); Sergio Carreira, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza, Iago Aspas (Hugo Alvarez, min.70), Pablo Duran (Bryan Zaragoza, min.60), Ferran Jutgla (Borja Iglesias, min.59).
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez (Alejandro Frances, min.67), Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Axel Witsel, Ivan Martin (Jhon Solis, min.82), Azzedine Ounahi (Donny van de Beek, min.82); Yaser Asprilla, Vladyslav Vanat (Bryan Gil, min.67), Joel Roca (Cristian Portu, min.46).
--GOLES.
0-1, min.12: Vladyslav Vanat (Ivan Martin) .
1-1, min.90(+3): Borja Iglesias, de penalti.
Amarilla al banquillo, a Michel del Girona en el minuto 90 +1.
--ÁRBITRO.
Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Judit Romano, en el VAR: Jorge Figueroa y Mario Melero. por parte del CELTA DE VIGO. Amonestó a Azzedine Ounahi (min.26), Alejandro Frances (min.80), Cristian Portu (min.90+1), por parte del GIRONA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.90(+1) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para el Celta.
Min.90(+2) : REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.
--ESTADIO.
Abanca Balaidos televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Celta de Vigo
| Girona
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 9
| 2
|Remates
| 19
| 14
|Pases Totales
| 620
| 437
|Corners
| 10
| 3
|Faltas
| 7
| 10
|Posesión
| 59%
| 41%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 4
|Fueras de Juego
| 0
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 119
| 60
|Ataques Peligrosos
| 63
| 42
|Centros
| 23
| 5
|Saques de Banda
| 16
| 8
|Saques de Portería
| 4
| 12
|Tratamientos
| 2
| 3
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 11
| 7
|Paradas
| 7
| 6
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 12
| 4
|2
| Champions
| Athletic Bilbao
| 9
| 4
|3
| Champions
| Getafe
| 9
| 4
|4
| Champions
| Villarreal
| 7
| 4
|5
| Europa League
| Barcelona
| 7
| 3
|6
| Conference League
| Espanyol
| 7
| 3
|14
| Permanencia
| Celta
| 4
| 5
|18
| Descenso
| Mallorca
| 1
| 3
|19
| Descenso
| Girona
| 1
| 4
|20
| Descenso
| Levante
| 0
| 3
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/09/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Girona
|01/03/2025
| LaLiga
| Girona
| 2-2
| Celta
|29/09/2024
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Girona
|28/01/2024
| LaLiga
| Celta
| 0-1
| Girona
|27/10/2023
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Celta
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/09/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Girona
|31/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Villarreal
|27/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Betis
|23/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Celta
|17/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Getafe
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/09/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Girona
|30/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-2
| Sevilla
|24/08/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 5-0
| Girona
|15/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-3
| Rayo
|25/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Atlético
-Próximos partidos del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/09/2025 14:00
| LaLiga
| Rayo
| Celta
|28/09/2025 16:15
| LaLiga
| Elche
| Celta
|05/10/2025 21:00
| LaLiga
| Celta
| Atlético
-Próximos partidos del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|20/09/2025 14:00
| LaLiga
| Girona
| Levante
|23/09/2025 19:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Girona
|26/09/2025 21:00
| LaLiga
| Girona
| Espanyol