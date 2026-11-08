Celta de Vigo 0 - 0 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 12 de LaLiga EA Sports
Resultados de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 8 noviembre 2026 20:37
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Madrid, 8 de noviembre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Celta de Vigo empató este miércoles sin goles ante el Levante en el estadio Abanca Balaidos, en un partido correspondiente a la jornada 12 de LaLiga EA Sports. Los locales dominaron el encuentro con un 59% de posesión y realizaron un total de 23 remates, de los cuales 9 fueron fuera, destacando la participación activa de Pablo Duran en el ataque. Sin embargo, no lograron concretar sus oportunidades. Por su parte, el Levante, que tuvo menos protagonismo ofensivo con solo 6 remates, resistió defensivamente gracias a las intervenciones del portero Mathew Ryan. A pesar de las amonestaciones recibidas por Dani Requena y Adrian De La Fuente, los visitantes se mantuvieron firmes para llevarse un punto de Balaidos.

Con este resultado, el Celta de Vigo se mantiene en la undécima posición con 13 puntos, mientras que el Levante sigue en el puesto 17 con 11 puntos, ambos equipos con 12 partidos disputados. La clasificación sigue liderada por el Barcelona, que comparte la cima con el Real Madrid, ambos con 30 puntos, aunque el Barcelona tiene un partido menos. El empate no afecta las posiciones de descenso ni las plazas europeas, ya que aún restan muchas jornadas por disputar en la competición. El encuentro no presentó incidencias relevantes en el VAR que alteraran el curso del partido.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: CELTA DE VIGO 0 - LEVANTE 0 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez (Hugo Alvarez, min.46), Sebastian Caceres, Marcos Alonso; Javi Rueda (Javi Galan, min.46), Ilaix Moriba, Sergio Carreira, Andres Antanon (Hugo Burcio, min.64); Iago Aspas (Hugo Gonzalez, min.76), Couhaib Driouech (Williot Swedberg, min.76), Pablo Duran.
LEVANTE: Mathew Ryan; Aissa Mandi, Ifeanyi Ndukwe (Adrian De La Fuente, min.46), Nacho Perez (Marc Santos, min.77), Jeremy Toljan; Jon Olasagasti, Dani Requena, Hugo Sotelo (Oriol Rey, min.46); Roger Brugue, Etta Eyong (Ivan Romero, min.46), Thiago Fernandez (Victor Garcia, min.56).

-GOLES

-ÁRBITRO

Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Alejandro Estevez, en el VAR: Valentin Pizarro y Mateo Busquets. Amonestó a Javi Galan (min.88), por parte de CELTA DE VIGO. Amonestó a Dani Requena (min.32), Adrian De La Fuente (min.63), por parte de LEVANTE.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Abanca Balaidos (19,207 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Celta de Vigo Levante
Goles 0 0
Remates Fuera 9 4
Remates 23 6
Pases Totales 631 451
Corners 6 1
Faltas 8 9
Posesión 59% 41%
Tiros Bloqueados 6 1
Fueras de Juego 10 0
Tarjetas Amarillas 1 2
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 0
Ataques 113 83
Ataques Peligrosos 59 41
Centros 14 1
Saques de Banda 21 5
Saques de Portería 6 11
Tratamientos 0 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 9 18
Paradas 1 8
Contra Golpes 0 1

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 30 11
2 Champions Real Madrid 30 12
3 Champions Atlético 28 11
4 Champions Betis 26 12
5 Europa League Real Sociedad 22 12
6 Conference League Sevilla 18 12
11 Permanencia Celta 13 12
17 Permanencia Levante 11 12
18 Descenso Elche 10 12
19 Descenso Valencia 9 12
20 Descenso Malaga 5 12

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/11/2026 LaLiga Celta 0-0 Levante
12/05/2026 LaLiga Celta 2-3 Levante
02/11/2025 LaLiga Levante 1-2 Celta

Últimos Resultados de Celta de Vigo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/11/2026 LaLiga Celta 0-0 Levante
31/10/2026 LaLiga Rayo 3-0 Celta
25/10/2026 LaLiga Celta 0-0 Betis
18/10/2026 LaLiga Celta 2-1 Alavés
11/10/2026 LaLiga Elche 0-0 Celta

Últimos Resultados de Levante

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/11/2026 LaLiga Celta 0-0 Levante
31/10/2026 LaLiga Levante 0-2 Atlético
25/10/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Levante
21/10/2026 LaLiga Levante 3-1 Athletic Bilbao
16/10/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Levante

Próximos partidos de Celta de Vigo

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
21/11/2026 21:00 LaLiga Real Madrid Celta
29/11/2026 18:30 LaLiga Celta Villarreal
06/12/2026 15:00 LaLiga Barcelona Celta

Próximos partidos de Levante

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
23/11/2026 21:00 LaLiga Levante Elche
27/11/2026 21:00 LaLiga Levante Racing
06/12/2026 15:00 LaLiga Rayo Levante
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