Celta de Vigo 0 - 0 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 8 de noviembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Celta de Vigo empató este miércoles sin goles ante el Levante en el estadio Abanca Balaidos, en un partido correspondiente a la jornada 12 de LaLiga EA Sports. Los locales dominaron el encuentro con un 59% de posesión y realizaron un total de 23 remates, de los cuales 9 fueron fuera, destacando la participación activa de Pablo Duran en el ataque. Sin embargo, no lograron concretar sus oportunidades. Por su parte, el Levante, que tuvo menos protagonismo ofensivo con solo 6 remates, resistió defensivamente gracias a las intervenciones del portero Mathew Ryan. A pesar de las amonestaciones recibidas por Dani Requena y Adrian De La Fuente, los visitantes se mantuvieron firmes para llevarse un punto de Balaidos.
Con este resultado, el Celta de Vigo se mantiene en la undécima posición con 13 puntos, mientras que el Levante sigue en el puesto 17 con 11 puntos, ambos equipos con 12 partidos disputados. La clasificación sigue liderada por el Barcelona, que comparte la cima con el Real Madrid, ambos con 30 puntos, aunque el Barcelona tiene un partido menos. El empate no afecta las posiciones de descenso ni las plazas europeas, ya que aún restan muchas jornadas por disputar en la competición. El encuentro no presentó incidencias relevantes en el VAR que alteraran el curso del partido.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: CELTA DE VIGO 0 - LEVANTE 0 (0-0, al descanso).
-EQUIPOS
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez (Hugo Alvarez, min.46), Sebastian Caceres, Marcos Alonso; Javi Rueda (Javi Galan, min.46), Ilaix Moriba, Sergio Carreira, Andres Antanon (Hugo Burcio, min.64); Iago Aspas (Hugo Gonzalez, min.76), Couhaib Driouech (Williot Swedberg, min.76), Pablo Duran.
LEVANTE: Mathew Ryan; Aissa Mandi, Ifeanyi Ndukwe (Adrian De La Fuente, min.46), Nacho Perez (Marc Santos, min.77), Jeremy Toljan; Jon Olasagasti, Dani Requena, Hugo Sotelo (Oriol Rey, min.46); Roger Brugue, Etta Eyong (Ivan Romero, min.46), Thiago Fernandez (Victor Garcia, min.56).
-GOLES
-ÁRBITRO
Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Alejandro Estevez, en el VAR: Valentin Pizarro y Mateo Busquets. Amonestó a Javi Galan (min.88), por parte de CELTA DE VIGO. Amonestó a Dani Requena (min.32), Adrian De La Fuente (min.63), por parte de LEVANTE.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Abanca Balaidos (19,207 espectadores) televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Celta de Vigo
| Levante
|Goles
| 0
| 0
|Remates Fuera
| 9
| 4
|Remates
| 23
| 6
|Pases Totales
| 631
| 451
|Corners
| 6
| 1
|Faltas
| 8
| 9
|Posesión
| 59%
| 41%
|Tiros Bloqueados
| 6
| 1
|Fueras de Juego
| 10
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 113
| 83
|Ataques Peligrosos
| 59
| 41
|Centros
| 14
| 1
|Saques de Banda
| 21
| 5
|Saques de Portería
| 6
| 11
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 9
| 18
|Paradas
| 1
| 8
|Contra Golpes
| 0
| 1
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 30
| 11
|2
| Champions
| Real Madrid
| 30
| 12
|3
| Champions
| Atlético
| 28
| 11
|4
| Champions
| Betis
| 26
| 12
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 22
| 12
|6
| Conference League
| Sevilla
| 18
| 12
|11
| Permanencia
| Celta
| 13
| 12
|17
| Permanencia
| Levante
| 11
| 12
|18
| Descenso
| Elche
| 10
| 12
|19
| Descenso
| Valencia
| 9
| 12
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 12
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-0
| Levante
|12/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-3
| Levante
|02/11/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-2
| Celta
Últimos Resultados de Celta de Vigo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-0
| Levante
|31/10/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-0
| Celta
|25/10/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-0
| Betis
|18/10/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-1
| Alavés
|11/10/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Celta
Últimos Resultados de Levante
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-0
| Levante
|31/10/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Atlético
|25/10/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Levante
|21/10/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-1
| Athletic Bilbao
|16/10/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Levante
Próximos partidos de Celta de Vigo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/11/2026 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Celta
|29/11/2026 18:30
| LaLiga
| Celta
| Villarreal
|06/12/2026 15:00
| LaLiga
| Barcelona
| Celta
Próximos partidos de Levante
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/11/2026 21:00
| LaLiga
| Levante
| Elche
|27/11/2026 21:00
| LaLiga
| Levante
| Racing
|06/12/2026 15:00
| LaLiga
| Rayo
| Levante