Celta de Vigo 1 - 1 Málaga | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 5 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de septiembre de 2026.

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El Celta de Vigo empató este domingo 1-1 contra el Málaga en el estadio Abanca Balaidos, en un partido correspondiente a la jornada 5 de LaLiga. El conjunto local se adelantó en el minuto 41 con un gol de Ferran Jutglà, asistido por Hugo González. Sin embargo, el Málaga igualó el marcador en el minuto 83 gracias a un tanto de Adrián Niño, asistido por Pablo Martínez. A pesar de que el Celta tuvo más remates (17 frente a 12) y ataques peligrosos (22 frente a 11), el Málaga dominó la posesión del balón con un 55%. El VAR intervino en el minuto 21 para revisar un posible penalti a favor del Celta, pero la decisión inicial de no otorgarlo se mantuvo. Ferran Jutglà fue uno de los jugadores más participativos en ataque para el Celta, mientras que el Málaga se mostró más efectivo en los momentos clave del partido.

Con este resultado, el Celta de Vigo se mantiene en la 14ª posición con 5 puntos en 6 partidos, mientras que el Málaga sigue en la 17ª posición con 4 puntos en 6 partidos. Ambos equipos se encuentran fuera de los puestos de descenso, aunque deberán mejorar su rendimiento en las próximas jornadas para alejarse de la zona baja de la tabla. El empate deja al Celta aún con margen para escalar posiciones en la clasificación, mientras que el Málaga deberá buscar una victoria en sus próximos encuentros para asegurar su permanencia en la categoría. Ninguno de los equipos tiene partidos pendientes, por lo que deberán aprovechar al máximo los puntos en disputa en las próximas jornadas de la competición.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: CELTA DE VIGO 1 - MÁLAGA 1 (1-0, al descanso).

-EQUIPOS

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Sebastian Caceres, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda (Javi Galan, min.84), Miguel Roman, Ilaix Moriba (Hugo Burcio, min.74), Sergio Carreira; Hugo Gonzalez (Williot Swedberg, min.62), Ferran Jutgla (Iago Aspas, min.84), Hugo Alvarez (Couhaib Driouech, min.75).MÁLAGA: Alfonso Herrero; Rafita, Angel Recio, Einar Galilea (Ramon Enriquez, min.46), Jose Salinas (Juan Berrocal, min.87); David Larrubia, Pablo Martinez, Izan Merino (Adrian Nino, min.67), Joaquin Munoz (Juan Cruz, min.61), Dani Lorenzo (Carlos Puga, min.67), Chupe.

-GOLES

1-0, min.41: Ferran Jutgla (Hugo Gonzalez) .1-1, min.83: Adrian Nino (Pablo Martinez) .

-ÁRBITRO

Carlos Muniz, asistido en las bandas por Fernando Estela y Israel Barcena, en el VAR: Jorge Figueroa y Alvaro Moreno. Amonestó a Yoel Lago (min.26), por parte de CELTA DE VIGO. Amonestó a Einar Galilea (min.24), por parte de MÁLAGA.

-INCIDENCIAS VAR

Min.21: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Celta.Min.21: After VAR check, the referee decided to stay with the initial call - not to award a penalty for Celta!

-ESTADIO

Abanca Balaidos (18,575 espectadores) televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Celta de Vigo Málaga Goles 1 1 Remates Fuera 7 7 Remates 17 12 Pases Totales 218 298 Corners 1 5 Faltas 10 10 Posesión 45% 55% Tiros Bloqueados 5 3 Fueras de Juego 6 0 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 42 38 Ataques Peligrosos 22 11 Centros 10 9 Saques de Banda 7 13 Saques de Portería 6 10 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 10 16 Paradas 1 4 Contra Golpes 1 0

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 12 4 2 Champions Real Madrid 12 5 3 Champions Alavés 10 5 4 Champions Sevilla 10 5 5 Europa League Betis 9 4 6 Conference League Deportivo 8 4 14 Permanencia Celta 4 6 17 Permanencia Malaga 3 5 18 Descenso Villarreal 2 4 19 Descenso Elche 2 5 20 Descenso Valencia 1 5

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/09/2026 LaLiga Celta 1-1 Malaga

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Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/09/2026 LaLiga Celta 1-1 Malaga 07/09/2026 LaLiga Getafe 1-1 Celta 03/09/2026 LaLiga Real Sociedad 0-0 Celta 30/08/2026 LaLiga Celta 0-2 Athletic Bilbao 27/08/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna

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