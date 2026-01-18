Celta de Vigo 3 - 0 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Celta de Vigo 3 - 0 Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports
Celta de Vigo 3 - 0 Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 18 enero 2026 20:27
Madrid, 18 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el encuentro disputado en el Abanca Balaidos, el Celta de Vigo se impuso con un contundente 3-0 ante el Rayo, marcando una clara diferencia desde el inicio. Los goles vinieron de la mano de Sergio Carreira en el minuto 40, seguido por un penalti convertido por Bryan Zaragoza en el minuto 54, y finalmente, Javi Rueda cerró la cuenta en el minuto 79. La revisión del VAR jugó un papel crucial en el partido, especialmente en el minuto 52, cuando se confirmó un penalti a favor del Celta de Vigo, y en el minuto 66, donde Nobel Mendy del Rayo fue expulsado tras cambiar la decisión inicial del árbitro de una tarjeta amarilla a una roja, lo que influyó directamente en el desarrollo posterior del encuentro. El Celta de Vigo mostró su dominio no solo en el marcador sino también en el juego, evidenciado por su mayor posesión de balón y la cantidad de remates, incluyendo los bloqueados y fuera de juego, lo que refleja su mayor iniciativa durante el partido. Esta victoria permite al Celta de Vigo sumar puntos importantes para su clasificación, mientras que el Rayo, afectado por la expulsión de Mendy, no pudo capitalizar sus momentos de ataque, quedándose sin sumar en esta jornada.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CELTA DE VIGO 3 - RAYO VALLECANO 0 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez (Manu Fernandez, min.71), Carl Starfelt (Hugo Burcio, min.83), Marcos Alonso; Oscar Mingueza (Javi Rueda, min.71), Ilaix Moriba, Hugo Sotelo (Miguel Roman, min.63), Sergio Carreira; Hugo Alvarez (Williot Swedberg, min.63), Bryan Zaragoza, Pablo Duran.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Alfonso Espino (Alexandre Zurawski, min.61), Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Pedro Diaz, Carlos Martin (Jozhua Vertrouwd, min.68), Isi Palazon (Fran Perez, min.78), Alvaro Garcia, Gerard Gumbau (Randy Nteka, min.61), Jorge de Frutos (Oscar Trejo, min.78).

--GOLES.
1-0, min.40: Sergio Carreira (Hugo Alvarez) .
2-0, min.54: Bryan Zaragoza, de penalti.
3-0, min.79: Javi Rueda.
Amarilla al banquillo, a Iago Aspas del Celta en el minuto 65 .


--ÁRBITRO.
Mateo Busquets, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Gonzalo Garcia, en el VAR: Pablo Gonzalez y Jose Sanchez. Amonestó a Hugo Alvarez (min.44), Hugo Sotelo (min.58), Oscar Mingueza (min.66), por parte del CELTA DE VIGO. Amonestó a Gerard Gumbau (min.58), Carlos Martin (min.59), Isi Palazon (min.65), y, además expulsó con tarjeta roja Nobel Mendy (min.66), por parte del RAYO VALLECANO.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.52: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti para Celta.

Min.53: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti para Celta de Vigo!

Min.64: La tarjeta para Nobel Mendy del Rayo fue descartada mediante la intervención del VAR.

Min.65: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador del Rayo.

Min.66: TARJETA ROJA: Después de revisar el partido, el árbitro decide cambiar la tarjeta amarilla originalmente otorgada a Nobel Mendy del Rayo por una tarjeta roja.


--ESTADIO.
Abanca Balaidos (20,835 espectadores) televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Celta de Vigo Rayo Vallecano
Goles 3 0
Remates Fuera 1 5
Remates 11 13
Pases Totales 271 232
Corners 5 7
Faltas 7 14
Posesión 48% 52%
Tiros Bloqueados 3 5
Fueras de Juego 4 1
Tarjetas Amarillas 4 3
Tarjetas Rojas 0 1
Asistencias 1 0
Ataques 40 44
Ataques Peligrosos 22 21
Centros 6 27
Saques de Banda 14 17
Saques de Portería 7 4
Tratamientos 1 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 15 11
Paradas 3 4
Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 49 19
2 Champions Real Madrid 48 20
3 Champions Villarreal 41 19
4 Champions Atlético 41 20
5 Europa League Espanyol 34 20
6 Conference League Betis 32 20
7 Permanencia Celta 29 19
12 Permanencia Rayo 22 19
18 Descenso Alavés 19 20
19 Descenso Levante 14 19
20 Descenso Real Oviedo 13 20



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/01/2026 LaLiga Celta 3-0 Rayo
21/09/2025 LaLiga Rayo 1-1 Celta
18/05/2025 LaLiga Celta 1-2 Rayo
10/01/2025 LaLiga Rayo 2-1 Celta
31/03/2024 LaLiga Celta 0-0 Rayo




-Últimos Resultados del Celta de Vigo.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/01/2026 LaLiga Celta 3-0 Rayo
12/01/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Celta
03/01/2026 LaLiga Celta 4-1 Valencia
20/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Celta
14/12/2025 LaLiga Celta 2-0 Athletic Bilbao




-Últimos Resultados del Rayo.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/01/2026 LaLiga Celta 3-0 Rayo
11/01/2026 LaLiga Rayo 2-1 Mallorca
02/01/2026 LaLiga Rayo 1-1 Getafe
21/12/2025 LaLiga Elche 4-0 Rayo
15/12/2025 LaLiga Rayo 0-0 Betis




-Próximos partidos del Celta de Vigo.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
25/01/2026 18:30 LaLiga Real Sociedad Celta
01/02/2026 18:30 LaLiga Getafe Celta
08/02/2026 19:00 LaLiga Celta Osasuna




-Próximos partidos del Rayo.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
24/01/2026 14:00 LaLiga Rayo Osasuna
01/02/2026 14:00 LaLiga Real Madrid Rayo
08/02/2026 19:00 LaLiga Rayo Real Oviedo


