Celta de Vigo 3 - 0 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Celta de Vigo 3 - 0 Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 18 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el encuentro disputado en el Abanca Balaidos, el Celta de Vigo se impuso con un contundente 3-0 ante el Rayo, marcando una clara diferencia desde el inicio. Los goles vinieron de la mano de Sergio Carreira en el minuto 40, seguido por un penalti convertido por Bryan Zaragoza en el minuto 54, y finalmente, Javi Rueda cerró la cuenta en el minuto 79. La revisión del VAR jugó un papel crucial en el partido, especialmente en el minuto 52, cuando se confirmó un penalti a favor del Celta de Vigo, y en el minuto 66, donde Nobel Mendy del Rayo fue expulsado tras cambiar la decisión inicial del árbitro de una tarjeta amarilla a una roja, lo que influyó directamente en el desarrollo posterior del encuentro.
El Celta de Vigo mostró su dominio no solo en el marcador sino también en el juego, evidenciado por su mayor posesión de balón y la cantidad de remates, incluyendo los bloqueados y fuera de juego, lo que refleja su mayor iniciativa durante el partido. Esta victoria permite al Celta de Vigo sumar puntos importantes para su clasificación, mientras que el Rayo, afectado por la expulsión de Mendy, no pudo capitalizar sus momentos de ataque, quedándose sin sumar en esta jornada.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: CELTA DE VIGO 3 - RAYO VALLECANO 0 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez (Manu Fernandez, min.71), Carl Starfelt (Hugo Burcio, min.83), Marcos Alonso; Oscar Mingueza (Javi Rueda, min.71), Ilaix Moriba, Hugo Sotelo (Miguel Roman, min.63), Sergio Carreira; Hugo Alvarez (Williot Swedberg, min.63), Bryan Zaragoza, Pablo Duran.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Alfonso Espino (Alexandre Zurawski, min.61), Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Pedro Diaz, Carlos Martin (Jozhua Vertrouwd, min.68), Isi Palazon (Fran Perez, min.78), Alvaro Garcia, Gerard Gumbau (Randy Nteka, min.61), Jorge de Frutos (Oscar Trejo, min.78).
--GOLES.
1-0, min.40: Sergio Carreira (Hugo Alvarez) .
2-0, min.54: Bryan Zaragoza, de penalti.
3-0, min.79: Javi Rueda.
Amarilla al banquillo, a Iago Aspas del Celta en el minuto 65 .
--ÁRBITRO.
Mateo Busquets, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Gonzalo Garcia, en el VAR: Pablo Gonzalez y Jose Sanchez. Amonestó a Hugo Alvarez (min.44), Hugo Sotelo (min.58), Oscar Mingueza (min.66), por parte del CELTA DE VIGO. Amonestó a Gerard Gumbau (min.58), Carlos Martin (min.59), Isi Palazon (min.65), y, además expulsó con tarjeta roja Nobel Mendy (min.66), por parte del RAYO VALLECANO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.52: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti para Celta.
Min.53: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti para Celta de Vigo!
Min.64: La tarjeta para Nobel Mendy del Rayo fue descartada mediante la intervención del VAR.
Min.65: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador del Rayo.
Min.66: TARJETA ROJA: Después de revisar el partido, el árbitro decide cambiar la tarjeta amarilla originalmente otorgada a Nobel Mendy del Rayo por una tarjeta roja.
--ESTADIO.
Abanca Balaidos (20,835 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Celta de Vigo
| Rayo Vallecano
|Goles
| 3
| 0
|Remates Fuera
| 1
| 5
|Remates
| 11
| 13
|Pases Totales
| 271
| 232
|Corners
| 5
| 7
|Faltas
| 7
| 14
|Posesión
| 48%
| 52%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 5
|Fueras de Juego
| 4
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 4
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 40
| 44
|Ataques Peligrosos
| 22
| 21
|Centros
| 6
| 27
|Saques de Banda
| 14
| 17
|Saques de Portería
| 7
| 4
|Tratamientos
| 1
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 15
| 11
|Paradas
| 3
| 4
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 49
| 19
|2
| Champions
| Real Madrid
| 48
| 20
|3
| Champions
| Villarreal
| 41
| 19
|4
| Champions
| Atlético
| 41
| 20
|5
| Europa League
| Espanyol
| 34
| 20
|6
| Conference League
| Betis
| 32
| 20
|7
| Permanencia
| Celta
| 29
| 19
|12
| Permanencia
| Rayo
| 22
| 19
|18
| Descenso
| Alavés
| 19
| 20
|19
| Descenso
| Levante
| 14
| 19
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 13
| 20
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/01/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-0
| Rayo
|21/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Celta
|18/05/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Rayo
|10/01/2025
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Celta
|31/03/2024
| LaLiga
| Celta
| 0-0
| Rayo
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/01/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-0
| Rayo
|12/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-1
| Celta
|03/01/2026
| LaLiga
| Celta
| 4-1
| Valencia
|20/12/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Celta
|14/12/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/01/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-0
| Rayo
|11/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Mallorca
|02/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Getafe
|21/12/2025
| LaLiga
| Elche
| 4-0
| Rayo
|15/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Betis
-Próximos partidos del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|25/01/2026 18:30
| LaLiga
| Real Sociedad
| Celta
|01/02/2026 18:30
| LaLiga
| Getafe
| Celta
|08/02/2026 19:00
| LaLiga
| Celta
| Osasuna
-Próximos partidos del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|24/01/2026 14:00
| LaLiga
| Rayo
| Osasuna
|01/02/2026 14:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Rayo
|08/02/2026 19:00
| LaLiga
| Rayo
| Real Oviedo