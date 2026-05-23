Celta de Vigo 1 - 0 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de mayo de 2026.

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El Celta de Vigo ha ganado este sábado por 1-0 al Sevilla en el estadio Abanca Balaidos. El único gol del partido llegó en el minuto 51, cuando Ilaix Moriba, asistido por Fer Lopez, encontró la red para el conjunto local. El equipo gallego mostró mayor protagonismo en el juego, reflejado en su superioridad en posesión (54%) y remates totales (11), frente a un equipo sevillista que no logró materializar sus oportunidades. A pesar de los intentos del Sevilla por igualar el marcador, especialmente en los ataques peligrosos donde superaron al Celta, la defensa local se mantuvo firme. El encuentro se desarrolló sin incidentes relevantes en el VAR y sin expulsiones, aunque ambos equipos recibieron una tarjeta amarilla.

Con esta victoria, el Celta de Vigo finaliza la temporada en la sexta posición de LaLiga, asegurando su participación en la Europa League la próxima campaña. Por su parte, el Sevilla termina en la decimotercera posición, sin opciones de clasificar a competiciones europeas. En el plano individual, Ilaix Moriba destacó como uno de los jugadores más participativos en el ataque del Celta, siendo clave en el resultado final del partido. El encuentro se disputó ante 20,901 espectadores, quienes vieron cómo su equipo cerraba la temporada con un triunfo en casa.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: CELTA DE VIGO 1 - SEVILLA 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda (Oscar Mingueza, min.90+3), Fer Lopez (Matias Vecino, min.74), Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Iago Aspas (Ferran Jutgla, min.66), Borja Iglesias (Pablo Duran, min.74), Williot Swedberg (Hugo Alvarez, min.66).



SEVILLA: Oerjan Haaskjold Nyland; Jose Angel Carmona, Cesar Azpilicueta, Kike Salas, Gabriel Suazo; Gerard Fernandez (Ruben Vargas, min.64), Lucien Agoume (Nemanja Gudelj, min.86), Djibril Sow; Alexis Sanchez (Neal Maupay, min.64), Isaac Romero (Akor Adams, min.64), Oso (Chidera Ejuke, min.77).



--GOLES.

1-0, min.51: Ilaix Moriba (Fer Lopez) .





--ÁRBITRO.

Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Valentin Pizarro y Javier Alberola. Amonestó a Ilaix Moriba (min.38), por parte del CELTA DE VIGO. Amonestó a Neal Maupay (min.90+6), por parte del SEVILLA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Abanca Balaidos (20,901 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Celta de Vigo Sevilla Goles 1 0 Remates Fuera 7 5 Remates 11 9 Pases Totales 527 438 Corners 4 3 Faltas 11 20 Posesión 54% 46% Tiros Bloqueados 1 2 Fueras de Juego 0 2 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 128 102 Ataques Peligrosos 50 65 Centros 5 6 Saques de Banda 12 14 Saques de Portería 9 8 Tratamientos 2 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 22 11 Paradas 2 2 Contra Golpes 7 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 94 38 2 Champions Real Madrid 86 38 3 Champions Villarreal 69 37 4 Champions Atlético 69 37 5 Champions Betis 60 38 6 Europa League Celta 54 38 7 Conference League Getafe 51 38 13 Permanencia Sevilla 43 38 18 Descenso Mallorca 42 38 19 Descenso Girona 41 38 20 Descenso Real Oviedo 29 38



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/05/2026 LaLiga Celta 1-0 Sevilla 12/01/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Celta 10/05/2025 LaLiga Celta 3-2 Sevilla 14/12/2024 LaLiga Sevilla 1-0 Celta 17/03/2024 LaLiga Sevilla 1-2 Celta









-Últimos Resultados del Celta de Vigo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/05/2026 LaLiga Celta 1-0 Sevilla 17/05/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Celta 12/05/2026 LaLiga Celta 2-3 Levante 09/05/2026 LaLiga Atlético 0-1 Celta 03/05/2026 LaLiga Celta 3-1 Elche









-Últimos Resultados del Sevilla.

