Celta de Vigo 1 - 0 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 23 de mayo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Celta de Vigo ha ganado este sábado por 1-0 al Sevilla en el estadio Abanca Balaidos. El único gol del partido llegó en el minuto 51, cuando Ilaix Moriba, asistido por Fer Lopez, encontró la red para el conjunto local. El equipo gallego mostró mayor protagonismo en el juego, reflejado en su superioridad en posesión (54%) y remates totales (11), frente a un equipo sevillista que no logró materializar sus oportunidades. A pesar de los intentos del Sevilla por igualar el marcador, especialmente en los ataques peligrosos donde superaron al Celta, la defensa local se mantuvo firme. El encuentro se desarrolló sin incidentes relevantes en el VAR y sin expulsiones, aunque ambos equipos recibieron una tarjeta amarilla.
Con esta victoria, el Celta de Vigo finaliza la temporada en la sexta posición de LaLiga, asegurando su participación en la Europa League la próxima campaña. Por su parte, el Sevilla termina en la decimotercera posición, sin opciones de clasificar a competiciones europeas. En el plano individual, Ilaix Moriba destacó como uno de los jugadores más participativos en el ataque del Celta, siendo clave en el resultado final del partido. El encuentro se disputó ante 20,901 espectadores, quienes vieron cómo su equipo cerraba la temporada con un triunfo en casa.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: CELTA DE VIGO 1 - SEVILLA 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda (Oscar Mingueza, min.90+3), Fer Lopez (Matias Vecino, min.74), Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Iago Aspas (Ferran Jutgla, min.66), Borja Iglesias (Pablo Duran, min.74), Williot Swedberg (Hugo Alvarez, min.66).
SEVILLA: Oerjan Haaskjold Nyland; Jose Angel Carmona, Cesar Azpilicueta, Kike Salas, Gabriel Suazo; Gerard Fernandez (Ruben Vargas, min.64), Lucien Agoume (Nemanja Gudelj, min.86), Djibril Sow; Alexis Sanchez (Neal Maupay, min.64), Isaac Romero (Akor Adams, min.64), Oso (Chidera Ejuke, min.77).
--GOLES.
1-0, min.51: Ilaix Moriba (Fer Lopez) .
--ÁRBITRO.
Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Valentin Pizarro y Javier Alberola. Amonestó a Ilaix Moriba (min.38), por parte del CELTA DE VIGO. Amonestó a Neal Maupay (min.90+6), por parte del SEVILLA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Abanca Balaidos (20,901 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Celta de Vigo
| Sevilla
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 7
| 5
|Remates
| 11
| 9
|Pases Totales
| 527
| 438
|Corners
| 4
| 3
|Faltas
| 11
| 20
|Posesión
| 54%
| 46%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 2
|Fueras de Juego
| 0
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 128
| 102
|Ataques Peligrosos
| 50
| 65
|Centros
| 5
| 6
|Saques de Banda
| 12
| 14
|Saques de Portería
| 9
| 8
|Tratamientos
| 2
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 22
| 11
|Paradas
| 2
| 2
|Contra Golpes
| 7
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 94
| 38
|2
| Champions
| Real Madrid
| 86
| 38
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 37
|4
| Champions
| Atlético
| 69
| 37
|5
| Champions
| Betis
| 60
| 38
|6
| Europa League
| Celta
| 54
| 38
|7
| Conference League
| Getafe
| 51
| 38
|13
| Permanencia
| Sevilla
| 43
| 38
|18
| Descenso
| Mallorca
| 42
| 38
|19
| Descenso
| Girona
| 41
| 38
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 38
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-0
| Sevilla
|12/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-1
| Celta
|10/05/2025
| LaLiga
| Celta
| 3-2
| Sevilla
|14/12/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Celta
|17/03/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Celta
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-0
| Sevilla
|17/05/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Celta
|12/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-3
| Levante
|09/05/2026
| LaLiga
| Atlético
| 0-1
| Celta
|03/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-1
| Elche
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-0
| Sevilla
|17/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-1
| Real Madrid
|13/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-3
| Sevilla
|09/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Espanyol
|04/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Real Sociedad