Chequia 0 - 3 México | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Chequia 0 - 3 México: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de junio de 2026.

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México ha ganado este jueves por 0-3 a Chequia en el último partido de la fase de grupos del Mundial, imponiéndose con claridad en el Estadio Banorte. A pesar de que Chequia tuvo una ligera ventaja en la posesión del balón con un 52%, los mexicanos fueron más efectivos en ataque. El marcador se abrió en el minuto 55 con un gol de Mateo Chávez, asistido por Luis Romo. Julian Quinones amplió la ventaja en el 61', y Alvaro Fidalgo cerró el marcador en el tiempo de descuento, concretamente en el 90+4', con una asistencia de Roberto Alvarado. Chequia intentó reaccionar con más remates, pero la defensa mexicana y el portero José Rangel, quien fue sustituido por Guillermo Ochoa en el 78', mantuvieron su portería a cero.

El equipo checo no logró aprovechar sus oportunidades, a pesar de haber realizado más remates totales que México, con 13 contra 11. Sin embargo, la eficacia de los mexicanos en sus llegadas al área fue determinante. El jugador más participativo en el ataque mexicano fue Julian Quinones, quien no solo anotó el segundo tanto, sino que también fue una constante amenaza para la defensa rival. No hubo intervenciones del VAR que alteraran el curso del partido, y la única tarjeta amarilla fue para Edson Alvarez de México. Con esta victoria, México se asegura un lugar en la siguiente ronda del torneo, mientras que Chequia deberá esperar los resultados de otros grupos para conocer su destino.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: CHEQUIA 0 - MÉXICO 3 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

CHEQUIA: Matej Kovar; Tomas Holes (Tomas Soucek, min.64), Robin Hranac, Ladislav Krejci; Vladimir Coufal, Lukas Cerv (Tomas Chory, min.87), Michal Sadilek, David Doudera, Pavel Sulc, Denis Visinsky (Lukas Provod, min.56), Adam Hlozek (Patrik Schick, min.64).



MÉXICO: Jose Rangel (Guillermo Ochoa, min.78); Jorge Sanchez, Cesar Montes, Israel Reyes, Mateo Chavez (Jesus Gallardo, min.78); Edson Alvarez, Roberto Alvarado, Gilberto Mora (Alvaro Fidalgo, min.72), Luis Romo (Obed Vargas, min.63), Julian Quinones, Guillermo Martinez (Santiago Gimenez, min.63).



--GOLES.

0-1, min.55: Mateo Chavez (Luis Romo) .

0-2, min.61: Julian Quinones.

0-3, min.90(+4): Alvaro Fidalgo (Roberto Alvarado) .





--ÁRBITRO.

Yael Falcon, asistido en las bandas por Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodriguez, en el VAR: Juan Lara y Rodolpho Toski. por parte de CHEQUIA. Amonestó a Edson Alvarez (min.63), por parte de MÉXICO.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Banorte (80,824 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Chequia México Goles 0 3 Remates Fuera 7 4 Remates 13 11 Pases Totales 408 406 Corners 5 1 Faltas 9 13 Posesión 52% 48% Tiros Bloqueados 5 2 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 0 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 3 Ataques 93 86 Ataques Peligrosos 28 31 Centros 21 13 Saques de Banda 20 20 Saques de Portería 11 11 Tratamientos 6 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 13 10 Paradas 2 1 Contra Golpes 0 5



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-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado México 9 3 2 Clasificado Sudáfrica 4 3 3 Tercero ¿? Corea del Sur 3 3 4 Eliminado Chequia 1 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/06/2026 World Cup Grp. A Czechia 0-3 Mexico









-Últimos Resultados de Chequia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/06/2026 World Cup Grp. A Czechia 0-3 Mexico 18/06/2026 World Cup Grp. A Czechia 1-1 South Africa 12/06/2026 World Cup Grp. A South Korea 2-1 Czechia









-Últimos Resultados de México.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/06/2026 World Cup Grp. A Czechia 0-3 Mexico 19/06/2026 World Cup Grp. A Mexico 1-0 South Korea 11/06/2026 World Cup Grp. A Mexico 2-0 South Africa









-Próximos partidos de México.

