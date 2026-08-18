Coco Gauff 2 - 0 Ann Li: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 18 de agosto de 2026.
--Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial.
La tenista estadounidense Coco Gauff ha avanzado a los octavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura, tras ganar a su compatriota Ann Li por 6-1, 7-6 en 1 hora y 31 minutos.
En el primer set, Coco Gauff mostró un dominio claro al ganar 6-1, logrando dos quiebres de servicio sobre Ann Li. En el segundo set, el partido fue más disputado, llegando a un desempate que Gauff ganó 7-3. Durante el partido, Gauff mantuvo un 59% de efectividad en su primer servicio, ganando el 64% de los puntos con su servicio. Además, logró 6 aces y cometió 6 dobles faltas. Por su parte, Ann Li tuvo un 60% de efectividad en su primer servicio, ganando el 51% de los puntos con su servicio, con 3 aces y 4 dobles faltas.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.