Coco Gauff 2 - 1 Iva Jovic: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de mayo de 2026.





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La tenista estadounidense Coco Gauff ha avanzado a los cuartos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría WTA 1000, que se disputa en tierra batida, tras ganar a su compatriota Iva Jovic por 5-7, 7-5, 6-2 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 44 minutos. En el primer set, Iva Jovic se impuso con un marcador de 7-5, logrando mantener su servicio en los momentos cruciales y rompiendo el servicio de Gauff en el último juego del set. En el segundo set, Coco Gauff remontó, ganando 7-5, con un total de cuatro 'breaks' a su favor, destacando su capacidad para mantener la calma y romper el servicio de Jovic en momentos críticos. El tercer set fue decisivo para Gauff, quien logró imponerse 6-2, con tres 'breaks' a su favor y sin conceder ninguno, mostrando una gran solidez en su saque con un 79% de primeros servicios en el set final.



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