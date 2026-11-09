Coco Gauff 2 - 1 Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de WTA Finals, Group A (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de noviembre de 2026.





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La tenista estadounidense Coco Gauff ha avanzado a la siguiente ronda de las WTA Finals, un torneo de categoría WTA Finals que se disputa en pista dura en Indian Wells, tras ganar a su compatriota Jessica Pegula por 6-4, 6-7, 6-2 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 39 minutos. En el primer set, Coco Gauff logró un quiebre crucial en el décimo juego para llevarse el set 6-4. En el segundo set, Jessica Pegula se recuperó y, tras varios intercambios de quiebres, se impuso en el tie-break por 7-6. En el tercer set, Gauff dominó desde el inicio, consiguiendo dos quiebres de servicio y cerrando el set 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Coco Gauff tuvo un 52% de primeros servicios, ganando el 62% de los puntos con su primer servicio y el 55% con el segundo. Además, logró 4 aces y cometió 5 dobles faltas a lo largo del partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



