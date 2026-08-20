Coco Gauff 2 - 0 Marie Bouzkova: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de agosto de 2026.





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La tenista estadounidense Coco Gauff ha avanzado a los cuartos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura al aire libre, tras ganar por la vía rápida a la checa Marie Bouzkova con un resultado de 6-3, 6-2. En el primer set, Coco Gauff logró romper el servicio de Marie Bouzkova en el cuarto juego, lo que le permitió tomar ventaja y cerrar el set 6-3. En el segundo set, Gauff volvió a romper el servicio de Bouzkova en dos ocasiones, en el tercer y séptimo juegos, para asegurar el set 6-2 y el partido. Coco Gauff mostró un sólido desempeño en el servicio, ganando un 60% de sus primeros servicios y logrando 5 aces a lo largo del partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



