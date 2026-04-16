Corentin Moutet 0 - 2 Lorenzo Musetti: resumen y estadísticas del partido de Barcelona Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de abril de 2026.





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El tenista italiano Lorenzo Musetti ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Barcelona Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida al francés Corentin Moutet con un resultado de 6-3, 6-4 en 1 hora y 43 minutos. En el primer set, Lorenzo Musetti logró un break crucial en el octavo juego, rompiendo el servicio de Corentin Moutet para ponerse 5-3 arriba y luego mantuvo su servicio para cerrar el set 6-3. Musetti no cometió ninguna doble falta en este set y tuvo un porcentaje de puntos ganados en su servicio del 67%. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron breaks en los dos primeros juegos, pero Musetti consiguió un break decisivo en el noveno juego para liderar 5-4 y luego mantuvo su servicio para ganar el set 6-4. Musetti mantuvo un sólido porcentaje de 68% de puntos ganados en su servicio durante el segundo set, sin cometer dobles faltas.



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