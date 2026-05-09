Cristian Garin 0 - 2 Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de mayo de 2026.





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El tenista español Alejandro Davidovich Fokina ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Internazionali BNL d'Italia, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al chileno Cristian Garin por 7-6, 6-4 en un tiempo total de 1 hora y 54 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al 6-6, lo que llevó el set a un tie-break. Alejandro Davidovich Fokina se impuso en el tie-break por 7-2, ganando el set 7-6. En el segundo set, Davidovich Fokina logró dos breaks, en el primer y tercer juegos, lo que le permitió tomar una ventaja de 4-0. Cristian Garin recuperó un break en el octavo juego, pero Davidovich Fokina mantuvo su servicio en el décimo juego para cerrar el set 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Cristian Garin tuvo un 71% de efectividad en su primer servicio, ganando el 68% de los puntos con su servicio, mientras que Alejandro Davidovich Fokina tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio, ganando el 65% de los puntos con su servicio.



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