Cristina Bucsa 0 - 2 Iva Jovic: resumen y estadísticas del partido de Guadalajara Open Akron (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de septiembre de 2026.





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La tenista estadounidense Iva Jovic ha avanzado a la final del torneo Guadalajara Open Akron, de categoría WTA 500, que se disputa en pista dura, tras ganar a la española Cristina Bucsa por 6-4, 6-1 en un tiempo de duración no especificado. En el primer set, Iva Jovic logró dos 'breaks', rompiendo el servicio de Cristina Bucsa en el segundo y décimo juego, lo que le permitió llevarse el set por 6-4. En el segundo set, Jovic mantuvo un dominio claro, consiguiendo tres 'breaks' en los juegos 4, 6 y 7, para cerrar el set 6-1. En cuanto a las estadísticas de saque, Jovic tuvo un 1st Serve Percentage de 69% y ganó el 59% de sus puntos de servicio durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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