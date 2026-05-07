Cristina Bucsa 0 - 2 Qinwen Zheng: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de mayo de 2026.





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La tenista china Qinwen Zheng ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la española Cristina Bucsa (6-7, 2-6) en 1 hora y 34 minutos. En el primer set, Qinwen Zheng logró romper el servicio de Cristina Bucsa en el primer juego, y mantuvo su servicio en los siguientes para ponerse 0-2. Bucsa recuperó el break en el décimo juego para igualar 5-5, pero Zheng se impuso en el tie break por 6-8, llevándose el set 6-7. En el segundo set, Zheng mantuvo su servicio en el primer juego y rompió el de Bucsa en el cuarto juego, avanzando a un 1-3. Zheng continuó fuerte en su servicio y rompió nuevamente el de Bucsa en el octavo juego, cerrando el set 2-6. En cuanto a estadísticas de saque, Qinwen Zheng tuvo un 56% de efectividad en su primer servicio, con 11 aces y 4 dobles faltas a lo largo del partido.



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