Cristina Bucsa 2 - 0 Sara Bejlek: resumen y estadísticas del partido de Guadalajara Open Akron (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de septiembre de 2026.





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La tenista española Cristina Bucsa ha avanzado a las semifinales del torneo Guadalajara Open Akron, de categoría WTA 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la checa Sara Bejlek por la vía rápida con un resultado de 6-0, 6-4 en un tiempo de duración del partido de aproximadamente 1 hora y 5 minutos. En el primer set, Bucsa dominó completamente, rompiendo el servicio de Bejlek en cuatro ocasiones y ganando el set 6-0. En el segundo set, Bejlek comenzó fuerte rompiendo el servicio de Bucsa en el primer juego, pero Bucsa recuperó el control rompiendo el servicio de Bejlek en el sexto juego y manteniendo su propio servicio para ganar el set 6-4. Bucsa mostró una sólida actuación en el servicio con un 1st Serve Percentage de 67% y salvó un punto de quiebre en el segundo set.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



