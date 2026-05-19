Daniel Altmaier 2 - 1 Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Hamburg European Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de mayo de 2026.





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El tenista alemán Daniel Altmaier ha avanzado a los cuartos de final del torneo Hamburg European Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al estadounidense Ben Shelton por 4-6, 7-6(7-4), 6-4 en un partido que duró 2 horas y 50 minutos. En el primer set, Ben Shelton logró romper el servicio de Altmaier en dos ocasiones, llevándose el set por 6-4. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar a un tiebreak, donde Altmaier prevaleció con un marcador de 7-4. Durante el tercer set, ambos tenistas intercambiaron varios breaks, pero finalmente Altmaier logró consolidar su ventaja y cerrar el set 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Daniel Altmaier tuvo un 56% de efectividad en su primer servicio, ganando el 43% de los puntos con su primer saque y el 25% con el segundo. Además, salvó 5 de 8 puntos de break en contra. Por otro lado, Ben Shelton mostró un 75% de efectividad en su primer servicio, ganando el 50% de los puntos con su primer saque y el 18% con el segundo, salvando 8 de 11 puntos de break en contra.



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