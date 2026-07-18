Daniel Merida Aguilar 2 - 1 Damir Dzumhur: resumen y estadísticas del partido de Croatia Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de julio de 2026.





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El tenista español Daniel Merida Aguilar se ha proclamado campeón del torneo Croatia Open, de categoría ATP Tour 250, que se disputa en tierra batida en Umag (Croatia), tras ganar al bosnio Damir Dzumhur por 6-2, 5-7, 6-2. En el primer set, Daniel Merida Aguilar consiguió dos 'breaks', rompiendo el servicio de Dzumhur en los juegos 1 y 5, y cerró el set con un marcador de 6-2. En el segundo set, Dzumhur respondió con fuerza, logrando tres 'breaks' en los juegos 8, 10 y 12, para llevarse el set 7-5. En el decisivo tercer set, Merida Aguilar volvió a dominar con dos 'breaks' en los juegos 1 y 5, asegurando el set 6-2 y el título del torneo. Durante el partido, Merida Aguilar mostró una sólida estadística de saque, con un 68% de primeros servicios y ganando el 59% de sus puntos de servicio.



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