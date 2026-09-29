Daniil Medvedev 2 - 0 Andrey Rublev: resumen y estadísticas del partido de Hangzhou Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de septiembre de 2026.





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El tenista ruso Daniil Medvedev se ha proclamado campeón del torneo Hangzhou Open, de categoría ATP Tour 250, que se disputa en pista dura, tras ganar al también ruso Andrey Rublev por 7-5, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 34 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el noveno juego, cuando Medvedev logró romper el servicio de Rublev en el undécimo juego, llevándose el set por 7-5. En el segundo set, Medvedev comenzó rompiendo el servicio de Rublev en el primer juego y mantuvo su ventaja durante todo el set, cerrando el partido con un 6-4. Estadísticamente, Medvedev tuvo un 69% de efectividad en su primer servicio y ganó el 71% de los puntos con su servicio. Además, logró 22 aces y cometió 2 dobles faltas a lo largo del partido. Por su parte, Rublev tuvo un 60% de efectividad en su primer servicio, ganó el 67% de los puntos con su servicio, y logró 4 aces con 1 doble falta.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



