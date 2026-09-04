Daniil Medvedev 3 - 0 Arthur Rinderknech: resumen y estadísticas del partido de US Open ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de septiembre de 2026.





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El tenista ruso Daniil Medvedev ha avanzado a los octavos de final del torneo US Open, de categoría Grand Slam y que se disputa en pista dura, tras ganar al francés Arthur Rinderknech por 6-4, 6-4, 6-4 en 1 hora y 58 minutos. En el primer set, Medvedev logró romper el servicio de Rinderknech en dos ocasiones, mientras que Rinderknech consiguió un break. El set finalizó 6-4 a favor de Medvedev. En el segundo set, Medvedev nuevamente rompió el servicio de Rinderknech una vez, llevándose el set con el mismo marcador de 6-4. En el tercer set, Medvedev comenzó rompiendo el servicio de Rinderknech y mantuvo su ventaja para cerrar el partido con otro 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque de Medvedev, logró un 54% de primeros servicios, ganó el 75% de los puntos con su servicio y cometió 6 dobles faltas. Además, conectó 10 aces a lo largo del partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



