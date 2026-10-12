Daniil Medvedev 2 - 0 Dalibor Svrcina: resumen y estadísticas del partido de Shanghai Rolex Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de octubre de 2026.





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El tenista ruso Daniil Medvedev ha avanzado a los octavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida al checo Dalibor Svrcina con un resultado de 6-2, 6-3. En el primer set, Medvedev logró dos 'breaks', rompiendo el servicio de Svrcina en los juegos 3 y 5, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-2. En el segundo set, Medvedev continuó su dominio con otros dos 'breaks' en los juegos 1 y 5. Aunque Svrcina recuperó uno de los 'breaks' en el juego 8, Medvedev respondió rompiendo nuevamente en el juego 9 para ganar el set 6-3. Medvedev mostró una sólida estadística de saque, con un 58% de efectividad en el primer servicio y ganando el 64% de los puntos con su servicio. Además, anotó un total de 6 aces y cometió 5 dobles faltas durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



