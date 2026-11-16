Daniil Medvedev 2 - 0 Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de ATP Finals, Ivan Lendl Group (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de noviembre de 2026.





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El tenista ruso Daniil Medvedev ha avanzado a la siguiente ronda de las ATP World Tour Finals, que se disputan en pista dura en el recinto Pala Alpitour de Turín, tras ganar por la vía rápida al italiano Flavio Cobolli con un resultado de 7-6, 6-3 en 1 hora y 23 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al 6-6, lo que llevó el set a un desempate. Medvedev se impuso en el tie-break con un marcador de 7-4. En el segundo set, Medvedev logró un break crucial en el séptimo juego, lo que le permitió tomar la delantera y cerrar el set 6-3. En cuanto a las estadísticas del partido, Medvedev tuvo un 76% de efectividad en su primer servicio y ganó el 80% de los puntos con su servicio. Además, logró 7 aces y cometió 2 dobles faltas. Por otro lado, Cobolli tuvo un 65% de efectividad en su primer servicio, ganó el 65% de los puntos con su servicio, y realizó 6 aces sin cometer dobles faltas.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



