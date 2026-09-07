Daniil Medvedev 0 - 3 Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de US Open ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de septiembre de 2026.





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El tenista estadounidense Frances Tiafoe ha avanzado a los cuartos de final del torneo de US Open, de categoría Grand Slam y que se disputa en pista dura, tras ganar al ruso Daniil Medvedev por 7-6, 6-4, 7-6 en 2 horas y 56 minutos. En el primer set, ambos jugadores mostraron un juego muy competitivo, con varios breaks. Frances Tiafoe logró ganar el set en el tie-break con un marcador de 7-6. En el segundo set, Tiafoe continuó con su buen ritmo, rompiendo el servicio de Medvedev en varias ocasiones para cerrar el set 6-4. El tercer set fue igualmente disputado, con ambos jugadores intercambiando breaks, pero Tiafoe se impuso nuevamente en el tie-break, ganando 7-6. A lo largo del partido, Frances Tiafoe mostró un sólido rendimiento en su servicio, con un 64% de primeros servicios y ganando el 51% de los puntos con su primer servicio. Además, no cometió ninguna doble falta durante el encuentro.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



