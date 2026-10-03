Daniil Medvedev 2 - 0 Jan-Lennard Struff: resumen y estadísticas del partido de China Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de octubre de 2026.





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El tenista ruso Daniil Medvedev ha avanzado a los cuartos de final del torneo China Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al alemán Jan-Lennard Struff por la vía rápida (6-4, 6-3) en 1 hora y 26 minutos. En el primer set, Medvedev logró romper el servicio de Struff en el primer juego, lo que le permitió mantener la ventaja y cerrar el set 6-4. En el segundo set, Medvedev nuevamente rompió el servicio de Struff en el primer juego y mantuvo su propio servicio durante todo el set para ganar 6-3. Estadísticas destacadas del partido incluyen un 68% de efectividad en el primer servicio para Medvedev, quien también logró 10 aces y ganó el 74% de los puntos jugados con su servicio. Además, Medvedev salvó 2 de los 3 puntos de quiebre que enfrentó durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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