Daniil Medvedev 0 - 2 Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de marzo de 2026.





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El tenista italiano Jannik Sinner ha avanzado a la final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al ruso Daniil Medvedev (7-6, 7-6) en un partido sin breaks, destacando por su solidez y eficacia en los momentos clave, especialmente en los tiebreaks de ambos sets. Este encuentro, que no concedió ningún set, subraya la capacidad de Sinner para mantener su servicio bajo presión y capitalizar en los momentos decisivos, asegurando su victoria por la vía rápida.



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